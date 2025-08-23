Mke wa Rais wa Uturuki, Emine Erdoğan, ameandika barua kwa Mke wa Rais wa Marekani, Melania Trump, akimsihi aonyeshe huruma sawa kwa watoto wa Gaza kama alivyoonyesha kwa watoto wa Kiukreni walioathiriwa na vita.
Katika barua ya tarehe 22 Agosti 2025, Emine Erdoğan alirejelea juhudi za awali za Melania Trump, akisisitiza huruma yake kwa watoto 648 wa Kiukreni waliopoteza maisha katika mzozo huo.
Alimsihi Melania kushughulikia mateso yanayoendelea Gaza, ambako inakadiriwa raia 62,000—ikiwa ni pamoja na watoto 18,000—wameuawa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita.
‘Watoto lazima walindwe’
Akikumbuka mkutano wao Ikulu ya Marekani miaka sita iliyopita, Mke wa Rais wa Uturuki alimpongeza mwenzake wa Marekani kwa hisia zake za kimaadili, ambazo zilidhihirika katika barua yake ya hivi karibuni kwa Rais wa Urusi, Vladimir Putin. Alisema msimamo wake wa kibinadamu “unatia matumaini katika mioyo ya watu.”
Pia alisisitiza kuwa haki ya watoto kukua katika mazingira salama ni haki ya ulimwengu mzima ambayo lazima ilindwe bila kujali jiografia, rangi, au dini.
“Maneno ‘mtoto asiyejulikana’ yaliyoandikwa kwenye sanda za maelfu ya watoto wa Gaza ambao hata majina yao hayawezi kutambuliwa yanaacha majeraha yasiyopona kwenye dhamiri yetu ya pamoja,” aliandika katika barua yake.
‘Tuma barua kwa Netanyahu’
Katika barua hiyo, Mke wa Rais wa Uturuki pia alipendekeza Melania amtumie barua Waziri Mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, ili kumaliza mgogoro huo.
“Katika siku hizi, ambapo dunia inashuhudia mwamko wa pamoja na kutambuliwa kwa Palestina kumekuwa nia ya kimataifa, naamini wito wako kwa niaba ya Gaza utatimiza jukumu la kihistoria kwa watu wa Palestina,” aliandika.
Emine Erdoğan alihitimisha barua yake kwa kusisitiza umuhimu wa kutetea sheria za kimataifa na maadili ya pamoja ya kibinadamu ili kurejesha matumaini kwa watoto wa Gaza waliobaki hai.
Israeli imeua takriban Wapalestina 62,300 huko Gaza tangu Oktoba 2023. Kampeni ya kijeshi imeharibu eneo hilo, ambalo linakabiliwa na njaa.
Mwezi Novemba uliopita, Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ilitoa hati za kukamatwa kwa Netanyahu na Waziri wake wa Ulinzi wa zamani Yoav Gallant kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu huko Gaza.
Israeli pia inakabiliwa na kesi ya mauaji ya kimbari katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki kwa vita vyake dhidi ya eneo hilo.