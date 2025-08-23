Mke wa Rais wa Uturuki, Emine Erdoğan, ameandika barua kwa Mke wa Rais wa Marekani, Melania Trump, akimsihi aonyeshe huruma sawa kwa watoto wa Gaza kama alivyoonyesha kwa watoto wa Kiukreni walioathiriwa na vita.

Katika barua ya tarehe 22 Agosti 2025, Emine Erdoğan alirejelea juhudi za awali za Melania Trump, akisisitiza huruma yake kwa watoto 648 wa Kiukreni waliopoteza maisha katika mzozo huo.

Alimsihi Melania kushughulikia mateso yanayoendelea Gaza, ambako inakadiriwa raia 62,000—ikiwa ni pamoja na watoto 18,000—wameuawa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita.

‘Watoto lazima walindwe’

Akikumbuka mkutano wao Ikulu ya Marekani miaka sita iliyopita, Mke wa Rais wa Uturuki alimpongeza mwenzake wa Marekani kwa hisia zake za kimaadili, ambazo zilidhihirika katika barua yake ya hivi karibuni kwa Rais wa Urusi, Vladimir Putin. Alisema msimamo wake wa kibinadamu “unatia matumaini katika mioyo ya watu.”

Pia alisisitiza kuwa haki ya watoto kukua katika mazingira salama ni haki ya ulimwengu mzima ambayo lazima ilindwe bila kujali jiografia, rangi, au dini.

“Maneno ‘mtoto asiyejulikana’ yaliyoandikwa kwenye sanda za maelfu ya watoto wa Gaza ambao hata majina yao hayawezi kutambuliwa yanaacha majeraha yasiyopona kwenye dhamiri yetu ya pamoja,” aliandika katika barua yake.