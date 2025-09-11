Kutoka Samsun hadi Somalia: Mwanafunzi wa Kituruki aliyejengea nchi yake chapa kuu ya manukato
Kutoka Samsun hadi Somalia: Mwanafunzi wa Kituruki aliyejengea nchi yake chapa kuu ya manukato
Naima Salad anatafuta anapambana kuja na ubunifu wa kuweka harufu nzuri ya manukato katika maeneo ya biashara kama ofisi, hoteli na maduka.
tokea masaa 21

Mjasiriamali wa Kisomali, Naima Salad, ambaye ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Samsun 19 Mayıs nchini Uturuki, ameweka historia kwa kuanzisha Magool, moja ya chapa kubwa za manukato nchini Somalia.

Baada ya kumaliza shahada yake ya Sayansi ya Siasa na Mahusiano ya Kimataifa mwaka 2019, alirejea nyumbani akiwa amehamasishwa na uzoefu wake alioupata nchini Uturuki huku akiwa na azma ya kuleta mabadiliko nchini mwake.

Naima alieleza kuwa Magool, ambayo ina maana ya “harufu nzuri” kwa Kisomali, inajikita katika ubunifu wa harufu za mazingira katika maeneo ya kibiashara kama ofisi, hoteli, na maduka.

Kampuni hiyo pia huuza mashine za manukato ya ndani na manukato, ikiongoza sekta ambayo hapo awali haikuwepo nchini Somalia.

“Nilianzisha sekta hii kwanza. Kuna chapa nyingine sasa, lakini sisi bado ni chapa kubwa zaidi,” alisema kwa fahari.

Kujitolea kwa nchi ya asili

Akizungumzia uamuzi wake wa kurudi Mogadishu, Naima alisisitiza kujitolea kwake kwa nchi yake: “Mimi ni Msomali. Nchi yangu inanihitaji. Nilikwenda Uturuki kusoma, lakini nilirudi kuleta elimu na uzoefu nilioupata nyumbani.”

Alibainisha mabadiliko ya Mogadishu tangu alipoondoka mwaka 2013, akielezea mji huo sasa kuwa “salama zaidi na wenye mwanga,” huku mikahawa, maduka ya kahawa, na biashara mpya zikistawi.

Zilizopendekezwa

Wawekezaji wa kigeni, aliongeza, pia wanaonyesha kuongezeka kwa imani katika uchumi wa Somalia.

Naima anasema muda wake nchini Uturuki ulikuwa hatua muhimu katika safari yake.

“Mwanzoni, ilikuwa ngumu, lakini kusoma nchini Uturuki kulinipa faida kubwa. Nilipata marafiki wapya, nilijifunza mawazo mapya, na nikapata msukumo wa kuanzisha biashara hii.”

Mahusiano ya kibiashara kati ya Somalia na Uturuki

Anaendelea kupata baadhi ya bidhaa zake kutoka kwa wasambazaji wa Kituruki, akisisitiza umuhimu wa mahusiano imara ya kibiashara kati ya Somalia na Uturuki.

Akitabasamu, aliongeza kuwa anapofikiria Uturuki, moja ya mambo ya kwanza yanayomjia akilini ni “chakula kizuri” ambacho bado anakikosa.

Kupitia Magool, Naima Salad si tu kwamba anajenga biashara yenye mafanikio, bali pia anabadilisha sekta ya manukato nchini Somalia, akithibitisha jinsi elimu, maono, na dhamira vinavyoweza kubadilisha msukumo na kuleta athari ya kitaifa.

Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us