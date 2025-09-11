Mjasiriamali wa Kisomali, Naima Salad, ambaye ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Samsun 19 Mayıs nchini Uturuki, ameweka historia kwa kuanzisha Magool, moja ya chapa kubwa za manukato nchini Somalia.

Baada ya kumaliza shahada yake ya Sayansi ya Siasa na Mahusiano ya Kimataifa mwaka 2019, alirejea nyumbani akiwa amehamasishwa na uzoefu wake alioupata nchini Uturuki huku akiwa na azma ya kuleta mabadiliko nchini mwake.

Naima alieleza kuwa Magool, ambayo ina maana ya “harufu nzuri” kwa Kisomali, inajikita katika ubunifu wa harufu za mazingira katika maeneo ya kibiashara kama ofisi, hoteli, na maduka.

Kampuni hiyo pia huuza mashine za manukato ya ndani na manukato, ikiongoza sekta ambayo hapo awali haikuwepo nchini Somalia.

“Nilianzisha sekta hii kwanza. Kuna chapa nyingine sasa, lakini sisi bado ni chapa kubwa zaidi,” alisema kwa fahari.

Kujitolea kwa nchi ya asili

Akizungumzia uamuzi wake wa kurudi Mogadishu, Naima alisisitiza kujitolea kwake kwa nchi yake: “Mimi ni Msomali. Nchi yangu inanihitaji. Nilikwenda Uturuki kusoma, lakini nilirudi kuleta elimu na uzoefu nilioupata nyumbani.”

Alibainisha mabadiliko ya Mogadishu tangu alipoondoka mwaka 2013, akielezea mji huo sasa kuwa “salama zaidi na wenye mwanga,” huku mikahawa, maduka ya kahawa, na biashara mpya zikistawi.