Kwa ufupi tu
swahili
swahili
UCHAGUZI WA TANZANIA 2025
SIASA
UTURUKI
AFRIKA
JARIDA
MAONI
MICHEZO
Uchaguzi wa Tanzania 2025
Wagombea zaidi wa Urais Tanzania wapokea fomu zao za uteuzi kutoka kwa Tume huru ya Uchaguzi
Miongoni mwa wagombea waliokabidhiwa fomu zao za kugombea urais na makamu wa rais, ni George Gabriel Bussungu kupitia tiketi ya Chama cha Tanzania Democratic Alliance (TADEA).
ACT Wazalendo yapendekeza majina ya wagombea urais Tanzania bara na Zanzibar
Ama kwa upande wa Zanzibar, Othman Masoud Othman, ambae ndie Makamu wa Rais wa Kwanza wa sasa Zanzibar, amependekezwa kugombea nafasi ya Urais.
Wagombea zaidi wa Urais Tanzania wapokea fomu zao za uteuzi kutoka kwa Tume huru ya Uchaguzi
Miongoni mwa wagombea waliokabidhiwa fomu zao za kugombea urais na makamu wa rais, ni George Gabriel Bussungu kupitia tiketi ya Chama cha Tanzania Democratic Alliance (TADEA).
ACT Wazalendo yapendekeza majina ya wagombea urais Tanzania bara na Zanzibar
Ama kwa upande wa Zanzibar, Othman Masoud Othman, ambae ndie Makamu wa Rais wa Kwanza wa sasa Zanzibar, amependekezwa kugombea nafasi ya Urais.
Soma Zaidi
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.