وتركزت الغارات على منازل المدنيين في القطاع، إذ شهدت مناطق مثل حي الشعف شرق غزة وحي التفاح غارات مدفعية وغارات جوية أسفرت عن سقوط شهداء.

ومن بين الضحايا 3 فلسطينيين بينهم طفلان جراء قصف مدفعي استهدف منزلاً في شارع النخيل بحي الشعف. كما استشهد 10 فلسطينيين في غارة جوية على منزل عائلة حسونة في حي التفاح، فيما أسفر قصف آخر على منزل في جباليا شمال غزة عن استشهاد 3 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال قصف المناطق الشرقية لمدينة غزة، بما في ذلك أحياء الزيتون والشجاعية، إضافة إلى قصف مدفعي مكثف في وسط القطاع على أطراف مخيم البريج.

وفي الجنوب، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه جراء قصف سابق على بلدة خزاعة شرق خان يونس، بينما أصيب اثنان آخران جراء قصف استهدف مركب صيد قبالة سواحل المواصي غرب المدينة.

وفي رفح، يواصل جيش الاحتلال نسف مبانٍ سكنية وسط إطلاق نار من الطيران المروحي في أجواء المدينة.

“مقبرة جماعية”

وتزامنت هذه الهجمات مع تحذيرات من منظمة "أطباء بلا حدود" التي أشارت إلى تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، حيث حذرت من تدمير حياة الفلسطينيين بشكل منهجي. وقالت المنظمة إن سلسلة من الهجمات المميتة من قوات الاحتلال تُظهر تجاهلاً صارخاً لسلامة العاملين في المجال الإنساني والطبي في غزة، داعيةً إلى رفع الحصار الإسرائيلي بشكل فوري.

وقالت أماندي بازيرول، منسقة الطوارئ في غزة لدى "أطباء بلا حدود": "لقد تحوّل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يأتون لمساعدتهم. نحن نشهد في الوقت الفعلي تدمير وتهجير سكان غزة بالكامل".

وأضافت أن الوضع الإنساني في غزة يعاني من نقص حاد في الإمدادات، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يترك الفلسطينيين والعاملين في المجال الإنساني في مواجهة ظروف خطيرة تهدد حياتهم.

وذكرت "أطباء بلا حدود" أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة بشكل كافٍ، وأن السلطات الإسرائيلية قد منعت دخول الإمدادات الإنسانية منذ أكثر من شهر، مما دفع العاملين في المجال الإنساني إلى التعامل مع ظروف غير إنسانية وتقديم المساعدة بإمدادات منتهية.

وأشارت المنظمة إلى أن نقص الوقود في غزة سيؤدي قريباً إلى توقف المستشفيات عن العمل بشكل كامل، ما يهدد حياة المرضى في حالة حرجة.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل إلى وقف التواطؤ مع ما وصفته بـ"الهجوم المتعمد" على حياة الفلسطينيين، محذرة من أن استمرار الحصار والعنف سيؤدي إلى مزيد من الوفيات والدمار.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 51 ألف شهيد و116 ألفاً و343 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وذكرت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 بلغت 1630 شهيداً، مع إصابة 4302".

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس بنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس/آذار الماضي جرائم الإبادة في غزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.