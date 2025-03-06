تنصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بوساطة أمريكية، وطالب حركة حماس بإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين "فوراً". فيما تؤكد الحركة التزامها تنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل جميع بنوده.

هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رغبته في السيطرة على غرينلاند، ما دفع رئيس وزراء الجزيرة، ميوت بوروب إيغده، لتأكيد أن بلاده "ليست للبيع"، وأن الإقليم "لا يريد أن ينتمي إلى أمريكا"، على حد تعبيره.

وفي سوريا، أعلن مسؤول الأمن الداخلي بمحافظة درعا، عبد الرزاق الخطيب، سقوط قتلى ومصابين إثر وقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات خارجة عن القانون في مدينة الصنمين. وأضاف أن قوات الأمن الداخلي الموجودة نشرت حواجز في المدينة، لتتعرض إحدى النقاط لإطلاق نار مباشر أدى إلى إصابة عنصر في الأمن الداخلي.

في شأن منفصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا وأذربيجان تقفان بجانب السلام والازدهار في المنطقة. جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، خلال مراسم افتتاح خط أنابيب الغاز الطبيعي إغدير-نخجوان.

ختاماً، قال بيان لوزارة العدل المغربية، إن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي وقع مع نظيره الإسباني فيليكس بولانيوس غارسيا، "إعلان نوايا" مشتركاً في مجال العدالة في إطار التحضيرات لتنظيم كأس العالم ألفين وثلاثين.