وقال القاضي ثيودور تشوانغ إنّ "تفكيك ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من المحتمل أن يكون قد انتهك دستور الولايات المتحدة بطرق متعددة".

وجاء القرار في إطار دعوى قضائية رفعها موظفون ومقالون حاليون وسابقون من الوكالة، وطعنوا فيها بقانونية قرار ماسك بخفض إنفاق الحكومة الفيدرالية وعدد موظفيها.

واعتبر المدّعون أنه بموجب بند التعيينات في دستور الولايات المتحدة، يتعين على مجلس الشيوخ تثبيت ماسك في المنصب لكي يمارس سلطته.

وأيّد القاضي الاعتراض الذي جاء بالقرار، قائلاً إنّ "السماح لماسك بالاستمرار في ممارسة سلطة كبرى على الحكومة سيفتح الباب أمام الالتفاف على بند التعيينات واختزاله إلى مجرد إجراء فنّيّ شكليّ".

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذها ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية انتهكت سلطة الكونغرس في تحديد توقيت وكيفية إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إذ وُضِع معظم العمال في إجازة إدارية أو فُصِلوا اعتباراً من يناير/كانون الثاني الماضي.

وبناءً عليه، أمَر القاضي بإعادة تمكين موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمقالين الحاليين من الولوج إلى البريد الإلكتروني وغيره من الأنظمة الإلكترونية التابعة للوكالة.

كما أكّد السماح للوكالة بالعودة إلى مقرها الرئيسي في واشنطن، ما لم تتلقَّ المحكمة تأكيداً من القائم بأعمال مدير الوكالة أو مفوض رسميّ أمريكيّ أنّ المبنى أُغلق نهائياً.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنّ الولايات المتحدة بصدد إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي توزّع مساعدات إنسانية أمريكية في أنحاء العالم، مع برامج صحية وطوارئ في نحو 120 دولة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقّع في يناير/كانون الثاني أمراً تنفيذياً يقضي بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأمريكية لإتاحة الوقت لتقييم النفقات الخارجية.