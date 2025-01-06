سياسة
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فيدان: ننسق مع الأردن منذ سقوط الأسد وPKK الإرهابي على وشك الانهيار
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في أنقرة، أن تركيا لن تسمح بتمرير أي أجندات غربية تهدف إلى دعم تنظيم "PKK" الإرهابي تحت ذريعة مكافحة "داعش".
فيدان: ننسق مع الأردن منذ سقوط الأسد وPKK الإرهابي على وشك الانهيار
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي / AA
6 يناير 2025

وأشار فيدان إلى أن "إمبراطورية العنف التي أسسها تنظيم PKK الإرهابي عبر استغلال المشاعر النبيلة للأكراد، باتت على وشك الانهيار"، وقال إن العمليات التركية لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، متواصلة، وإن حملة تطهير واسعة انطلقت ضد التنظيم داخل البلاد.

وعلى صعيد سوريا، لفت الوزير التركي إلى أن الظروف في هذا البلد قد تغيّرت، وأن القضاء على وجود تنظيم PKK/YPG الإرهابي "بات مسألة وقت".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية "تُسند دور الحارس" لهذا لتنظيم الإرهابي، وتسوق له تحت غطاء "مكافحة داعش"، مؤكداً أن هذا الطرح غير واقعي.

كما أشار فيدان إلى وجود تعاون بين بلاده مع العديد من الدول "الصديقة والشقيقة" وفي مقدمتها الأردن، وقال: "كنا على تنسيق مع أشقائنا الأردنيين منذ اليوم الأول لسقوط الأسد"، وأوضح أن: "أمن سوريا واستقرارها من أمن واستقرار الأردن وتركيا لأنهما دولتا جوار"، مؤكداً ضرورة التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار فيدان إلى أهمية دور الأردن فيما يخص المسجد الأقصى، وقال إنه ناقش التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة وتناول مع نظيره الأردني الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها في ما يخص قضية فلسطين وغزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

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