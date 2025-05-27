وفجر الثلاثاء، استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه حي العرب وسط مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأصيب 19 فلسطينيا، الثلاثاء، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قواته مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان.

وأوضح البيان أن من بين المصابين إصابة بالرصاص الحي في الصدر و3 إصابات بالرصاص المعدني حيث تم نقلهم للمستشفى، و15 إصابة بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بعد اقتحام المدينة بعدد كبير من الآليات العسكرية، استخدم خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز.

وأكدت مصادر محلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم عددا من مدن الضفة الغربية المحتلة ودهم محال صرافة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، دون أن يُبلَغ عن اعتقالات أو إصابات.

وقالت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال اقتحمت الخليج للصرافة وسط مدينة جنين، ومحيط دوار السينما، كما أطلقت القنابل الدخانية.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً مدينة طوباس بعدد من الدوريات، وداهمت محلاً للصرافة، ودفعت قوات الاحتلال بجرافة عسكرية وعدد من الدوريات إلى المدينة.

وأفادت مصادر أمنية لوفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم من المدخل الجنوبي، مروراً ببلدة الخضر ومن ثم مخيم الدهيشة.

ونقلت وفا عن شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت محل الخليج للصرافة في منطقة راس الجورة بمدينة الخليل، وأغلقت الشارع الرئيسي، وعرقلت حركة المواطنين ومركباتهم، كما استولت على مبلغ من المال خلال عملية الاقتحام والتفتيش.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن الاحتلال داهم حي البالوع في مدينة البيرة، واقتحم محل الخليج للصرافة.

اقتحام الأقصى

تزامناً مع ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية بحماية قوات الاحتلال.

وقال شهود عيان إنّ شرطة الاحتلال حوّلت البلدة القديمة من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصاً عند بوابات الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة في غزة، خلّفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.