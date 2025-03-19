وكان من المقرر أن تنعقد الحكومة الإسرائيلية الأربعاء، من أجل النظر في قرار نتنياهو إقالة بار، من منصبه ولكن لاحقاً تم تغيير الموعد. وقال بيان لسكرتير الحكومة، مساء الأربعاء، إن الجلسة الأخيرة المقررة الخميس، ستبحث إنهاء ولاية رئيس الشاباك، بعد أن أبلغه نتنياهو بإقالته.

وجاء البيان رغم موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي أعلنت في وقت سابق الأربعاء، أن على الحكومة قبول توصية اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين قبل إقالة رئيس الشاباك.

وأشارت ميارا، إلى قرار اتخذه نتنياهو في فبراير/شباط 2016، وحُدِّث لاحقاً في سبتمبر/أيلول 2017، ينص على: "لا تُنهى فترة ولاية شاغل منصب رسمي خلال المدة المخصصة له، إلا بناءً على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين"، وفق المصدر ذاته. لكن بيان سكرتير الحكومة اعتبر أن "قرار إقالة رئيس الشاباك مهم وليس بحاجة إلى دراسة مسبقة من لجنة تعيين كبار المسؤولين".

​​​​​​​من جانبها، قالت القناة 12 العبرية إن رئيس الشاباك تلقى دعوة لحضور جلسة إقالته "لمنحه الفرصة لتقديم رده أمام أعضاء الحكومة" دون تحديد لموقف بار من الدعوة.

وأعلن نتنياهو، الأحد، أنه قرر إقالة بار، لـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن يُعرض القرار في اجتماع حكومي.

ومساء الأربعاء، تظاهر آلاف من الإسرائيليين لليوم الثاني على التوالي في القدس، بالقرب من مقر إقامة نتنياهو، احتجاجاً على إقالة بار، و"التخلي عن المختطفين". وأغلق المتظاهرون الطريق وإشعال النيران، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، أصيب خلالها شرطي بجروح طفيفة، أخلي إثرها بسيارة إسعاف، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ونقلت الصحيفة عن موشيه رادمان، أحد قادة الاحتجاج، قوله خلال المظاهرة: "أنا متفائل جداً مما يحدث في إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية". وأكمل: "شعب إسرائيل لا ينوي التنازل عن الديمقراطية، عشرات آلاف خرجوا الثلاثاء، وأكثر من 100 ألف شخص وصلوا اليوم إلى القدس". وأضاف: "نتنياهو لا يملك قلباً، إنه متعطش للسلطة والحكم، السبب الذي يجعلنا نناضل هو دعم الديمقراطية والمستشارة القضائية للحكومة؛ أنتِ لستِ وحدك، نحن معكِ".

وتابع: "في الأيام القادمة، سنبقى هنا في حراسات على مدار اليوم، لننتقل من الاحتجاج إلى العصيان المدني". ودعا رادمان، إلى إضراب شامل في البلاد، ومخاطباً رئيس اتحاد العمال الإسرائيلي "الهستدروت" وقادة الاقتصاد قائلاً: "أين أنتم؟!"

وأفادت الصحيفة بأن مواجهات اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية المؤدية إلى مقر إقامة نتنياهو، فيما قمعت الشرطة عدداً من المتظاهرين واعتقلت نحو 12 منهم. كما بثت وسائل إعلام عبرية، بينها "يديعوت أحرونوت"، مقطع فيديو يظهر دهس سيارة أجرة أحد المتظاهرين وسحبه لعشرات الأمتار، ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة.

وفجر الثلاثاء، استأنف نتنياهو حرب الإبادة على غزة، متنصّلاً من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يوماً منذ 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وكثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن "436 شهيداً وأكثر من 678 إصابة"، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالاً أكثر من 161 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.