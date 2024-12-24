في تقرير حديث صادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تم الكشف عن مذبحة مروعة حصدت أرواح 134 رجلًا و73 امرأة، معظمهم من كبار السن، والذين اتُهموا بممارسة السحر. وقعت هذه الجرائم جراء عمليات إعدام جماعية، وخطف، ومداهمات نفذها نحو 300 عنصر من عصابة وارف جيريمي في منطقة سيتي سولاي خلال أقل من أسبوع.

في سياق هذه الأحداث، أمر زعيم العصابة، المعروف باسم مونيل "ميكانو" فيليكس، بشن هجمات ضد الضاحية إثر مرض طفله، حيث ألقى باللوم على السكان الذين يُزعم أنهم يمارسون عقائد الفودو المشار إليها بالأسحار والأرواح. وقد وثقت الأمم المتحدة أن العديد من الضحايا تم اختطافهم من معابد الفودو أثناء احتفالات تتعلق بهذه العقيدة التقليدية.

وتشير التقارير إلى أن العصابة التي يقودها ميكانو تسيطر منذ حوالي 15 عامًا على منطقة استراتيجية صغيرة، تُعتبر بالغة الأهمية نظرًا لموقعها بين الموانئ الرئيسية والمستودعات والطرق السريعة المحيطة بالعاصمة. هذه السيطرة جعلت من المنطقة بؤرة للعنف وانتشار الفوضى، حيث تواصل العصابات استهداف المدنيين دون رادع، مما يزيد من معاناة السكان المحليين ويعكس تدهور الأوضاع الأمنية في هايتي.