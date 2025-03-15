الحرب على غزة
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"الحوثي" تتوعد بالرد على قصف صنعاء.. ومسؤول أمريكي: الضربات قد تستمر أسابيع
توعدت جماعة الحوثي اليمنية السبت، بالردّ على "عدوان أمريكي-بريطاني" استهدف حياً سكنيا في صنعاء وخلّف قتلى وجرحى، فيما ذكر مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية على الجماعة يمكن أن تستمر لأيام، وربما أسابيع.
"الحوثي" تتوعد بالرد على قصف صنعاء.. ومسؤول أمريكي: الضربات قد تستمر أسابيع
المكتب السياسي للحوثيين: العدوان الأمريكي-البريطاني على صنعاء لن يمر بلا رد، وقواتنا على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد / AP
15 مارس 2025

وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان، إن "استهداف العدوان الأمريكي-البريطاني الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء عدوان غادر وآثم وجريمة حرب مكتملة الأركان".

وأشار المكتب إلى أن "استهداف المدنيين دليل مضاف على الإرهاب الأمريكي بحق الشعوب والدول المناهضة له"، وتوعد بأن "هذا العدوان لن يمر دون رد، وقواتنا المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد".

وأكد أن "العدوان الأمريكي-البريطاني جاء على خلفية موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني، ولن يثني اليمن عن الاستمرار في دعم فلسطين والقيام بواجباته في إسناد غزة".

من جانبه قال متحدث الجماعة محمد عبد السلام في منشور على منصة إكس، إن “الغارات الأمريكية على اليمن عدوان سافر على دولة مستقلة وتشجيع لكيان العدو الإسرائيلي لمواصلة حصاره الجائر على غزة".

وأكد عبد السلام أن "ما يدّعيه الرئيس الأمريكي (دونالد ترمب) من خطر يتهدد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب غير صحيح وفيه تضليل للرأي العام الدولي".

وأضاف أن "الحظر البحري المعلن من اليمن إسناداً لغزة، يقتصر على الملاحة الإسرائيلية حتى يجري إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، حسب اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وكيان العدو، وقد جاء الحظر اليمني بعد مهلة أربعة أيام للوسطاء".

وأكد المسؤول الحوثي أن "الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستبقى آمنة من جهة اليمن، وأن الغارات الأمريكية هي عودة لعسكرة البحر الأحمر، وذلك هو التهديد الفعلي للملاحة الدولية في المنطقة".

في السياق نفسه نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي “طلب عدم الكشف عن هويته”، أن الضربات العسكرية الأمريكية على “جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن يمكن أن تستمر لأيام، وربما أسابيع”.

وفي وقت سابق ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على منصة "تروث سوشيال"، أنه أمر الجيش الأمريكي بشنّ عملية عسكرية حاسمة وقوية “ضد الإرهابيين الحوثيين في اليمن".

وأوضح أن الحوثيين "شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والمُسيّرات الأمريكية، وغيرها"، على حد تعبيره.

كما قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إنها شنت سلسلة عمليات شملت ضربات دقيقة ضد أهداف للحوثيين في مختلف أنحاء اليمن، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب البريطاني على الضربات.

وهذه أول ضربات على اليمن منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بغزة في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومساء الأربعاء أعلنت الجماعة استئناف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن لحظر حركة الملاحة الإسرائيلية بسبب عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

و"تضامناً مع قطاع غزة" بمواجهة هذه الإبادة، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ ومسيّرات.

كما شن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب (وسط)، قبل أن توقفها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.

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