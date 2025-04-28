الحرب على غزة
3 دقيقة قراءة
غزة.. 40 شهيداً بمجازر إسرائيلية منذ الفجر والاحتلال يقصف القطاع بقذيفة "بار" لأول مرة
أعلن الدفاع المدني بغزة استشهاد 40 شخصاً على الأقل إثر مجازر إسرائيلية منذ فجر الاثنين، معلناً كذلك توقف معظم مركباته المخصّصة للإطفاء والإنقاذ والإسعاف بسبب نفاد الوقود، في وقت أقر جيش الاحتلال باستخدام قذيفة صاروخية من نوع "بار" لأول مرة في القطاع.
غزة.. 40 شهيداً بمجازر إسرائيلية منذ الفجر والاحتلال يقصف القطاع بقذيفة "بار" لأول مرة
تواصل الإبادة الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة / AA
28 أبريل 2025

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان باستهداف جيش الاحتلال منازل وخيام وتجمعات مدنيين بمناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

ففي أحدث الغارات، استشهد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة "الآغا" قرب مدرسة الأقصى بمنطقة السطر الغربي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة. وسبق ذلك، استشهاد فلسطيني في قصف تجمع لمدنيين في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي القطاع.

وفي شمال القطاع، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة استشهد فيها 9 فلسطينيين بقصف استهدف تجمعاً لمدنيين في شارع اللبابيدي بمدينة غزة. فيما استشهد 3 فلسطينيين آخرين، وأصيب عدد آخر في قصف على منطقة "دوار أبو مازن" جنوب غربي مدينة غزة.

وفجر الاثنين، ارتكب الجيش مجزرة شمال قطاع غزة، استشهد فيها 10 فلسطينيين بقصف منزل لعائلة أبو مهادي في محيط صالة الطيب غرب مخيم جباليا. كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في مجزرة ثانية بقصف منزل لعائلة الغماري في محيط مستشفى حمد شمال غرب مدينة غزة.

وأوضح شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية شرقي وجنوبي مدينة غزة. وذكروا أن القصف المدفعي طال أيضاً محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة وسط إطلاق آليات الجيش نيرانها المكثفة باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

ووسط القطاع، أصيب فلسطينيون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط دوار أبو قطوش بمخيم المغازي. بينما أصيب 5 فلسطينيين في قصف استهدف أرضاً زراعية في شارع أبو ستة ببلدة الزوايدة، وفق ذات المصدر.

وفي خان يونس، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشافعي غرب المدينة. وجرى انتشال جثامين 4 فلسطينيين من تحت أنقاض منزل عائلة "كوارع" الذي تعرض للقصف الإسرائيلي الأحد في جورت اللوت بخان يونس.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الجنوبية الفاصلة بين مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، استخدام قذيفة صاروخية من نوع "بار" لأول مرة في قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين منذ أكثر من 19 شهراً، وذلك وسط اتهامات باستغلال تل أبيب للحرب من أجل تجربة أسلحة محلية الصنع بهدف تسويقها.

وأوضح الجيش في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، " أن بطاريات المدفعية التابعة للواء 282، بقيادة الفرقة 36، بدأت تنفيذ عمليات ميدانية في قطاع غزة لأول مرة منذ بداية الحرب، بعد نشاط مكثف في عدة جبهات". وأشار إلى أنها "نفذت حتى الآن أكثر من 5 آلاف عملية قصف مدفعي متنوع، استهدفت مواقع في محور موراج، الذي يشق جنوب القطاع بين رفح وخان يونس، وقدمت من خلالها دعماً مباشراً للقوات المناورة".

كما زعم أن "القذيفة الصاروخية تتمتع بنظام توجيه جرت ملاءمته لساحات قتال معقدة، فيمكنها إصابة الهدف خلال وقت وجيز للغاية".

في السياق، أعلن الدفاع المدني في غزة، الاثنين، عن توقف معظم مركباته المخصصة للإطفاء والإنقاذ والإسعاف في محافظات جنوب القطاع، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، جراء الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع.

وقال الدفاع المدني في منشور على تليغرام: "نعلن نفاد كميات الوقود الخاصة بتشغيل مركباتنا (الإطفاء والإنقاذ والإسعاف) في محافظات جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى توقف 8 مركبات عن الحركة من أصل 12 مركبة".

وأوضح أن "الاستجابة الإنسانية ونداءات الإغاثة ستقتصر حالياً على 4 مركبات فقط، ما يهدد حياة مئات الآلاف من المواطنين والنازحين في مراكز الإيواء". وحمَّل الدفاع المدني، إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع نتيجة استمرار الحرب والحصار المشدّد".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.​

ويتعرّض قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لإبادة جماعية إسرائيلية، أوقعت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، إضافة إلى دمار واسع ونقص حاد في الخدمات الأساسية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us