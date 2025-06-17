وأوضحت الشرطة في بيان، أن هذه المداهمة تأتي في إطار سياسة "عدم التسامح المطلق" التي أقرها بن غفير، مشيرة إلى أنها رصدت خلال العملية أشخاصاً يوجهون كاميراتهم نحو ميناء حيفا، في أثناء وجودهم في غرفة فندقية. وأضاف البيان أن الصحفيين الذين صودرت معداتهم قد جرى استدعاؤهم للإدلاء بإفاداتهم.

وفي وقت سابق من الاثنين، دعا بن غفير جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" إلى اتخاذ إجراءات بحق القنوات التليفزيونية الأجنبية التي وصفها بأنها "تهدد أمن الدولة".

تأتي هذه التطورات بعد بث قناة "الجزيرة" القطرية لحظة استهداف مصفاة نفط في حيفا بصاروخ إيراني خلال هجوم وقع فجر 15 يونيو/حزيران، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في الإعلام الإسرائيلي.

وشنت إسرائيل، بدعم أمريكي، فجر الجمعة هجوماً واسعاً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية، وأسفر عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين، حسب التليفزيون الإيراني.

وفي المقابل، بدأت إيران مساء اليوم نفسه الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما أسفر حتى ظهر الاثنين عن مقتل 24 شخصاً وإصابة المئات، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية ووسائل إعلام محلية.

ويُعد هذا التصعيد العسكري الأوسع بين إسرائيل وإيران، ويشكل تحولاً من "حرب الظل" إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين اللذين يعتبر كل منهما الآخر عدواً لدوداً.