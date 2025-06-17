الهجمات على إيران
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منها قناة TRT عربي.. الشرطة الإسرائيلية تداهم طواقم قنوات دولية في حيفا
داهمت الشرطة الإسرائيلية مساء الاثنين، مواقع إقامة فرق قنوات تليفزيونية في مدينة حيفا، من بينها قناة TRT عربي التركية، تنفيذاً لتعليمات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للشرطة والمخابرات بمنع البث المباشر للقنوات الأجنبية.
منها قناة TRT عربي.. الشرطة الإسرائيلية تداهم طواقم قنوات دولية في حيفا
الشرطة الإسرائيلية تداهم طواقم تلفزيونية بحيفا بينها قناة "TRT" / AA
منذ 8 ساعات

وأوضحت الشرطة في بيان، أن هذه المداهمة تأتي في إطار سياسة "عدم التسامح المطلق" التي أقرها بن غفير، مشيرة إلى أنها رصدت خلال العملية أشخاصاً يوجهون كاميراتهم نحو ميناء حيفا، في أثناء وجودهم في غرفة فندقية. وأضاف البيان أن الصحفيين الذين صودرت معداتهم قد جرى استدعاؤهم للإدلاء بإفاداتهم.

وفي وقت سابق من الاثنين، دعا بن غفير جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" إلى اتخاذ إجراءات بحق القنوات التليفزيونية الأجنبية التي وصفها بأنها "تهدد أمن الدولة".

تأتي هذه التطورات بعد بث قناة "الجزيرة" القطرية لحظة استهداف مصفاة نفط في حيفا بصاروخ إيراني خلال هجوم وقع فجر 15 يونيو/حزيران، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في الإعلام الإسرائيلي.

وشنت إسرائيل، بدعم أمريكي، فجر الجمعة هجوماً واسعاً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية، وأسفر عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين، حسب التليفزيون الإيراني.

وفي المقابل، بدأت إيران مساء اليوم نفسه الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما أسفر حتى ظهر الاثنين عن مقتل 24 شخصاً وإصابة المئات، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية ووسائل إعلام محلية.

ويُعد هذا التصعيد العسكري الأوسع بين إسرائيل وإيران، ويشكل تحولاً من "حرب الظل" إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين اللذين يعتبر كل منهما الآخر عدواً لدوداً.

مصدر:TRT ARABI
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