وقال الشيباني في منشور عبر منصة إكس: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازاً تاريخياً جديداً برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، معرباً عن شكره لدول الاتحاد ولكل من ساهم في ما وصفه بـ"هذا الانتصار".

واعتبر الوزير أن هذا القرار سيعزز الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، مشدداً على أن بلاده تستحق مستقبلاً مشرقاً يليق بشعبها وحضارتها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عبر المنصة ذاتها، عن اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت: "اليوم، اتخذنا قراراً برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا".

وكان الشيباني قال خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن بلاده من شأنه أن ينعكس إيجاباً على دمشق والمنطقة.

وفي 16 مايو/أيار الجاري، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترمب بشأن رفع العقوبات عن سوريا التي بدأت في عام 1979 وأصبحت أكثر شمولاً مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.