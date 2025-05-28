سياسة
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إعلام عبري: ترمب حذّر نتنياهو من تقويض مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحذيراً مباشراً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ أي خطوات قد تضر بمسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما الأسبوع الماضي.
إعلام عبري: ترمب حذّر نتنياهو من تقويض مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / Reuters Archive
28 مايو 2025

وكشفت صحيفة جيروزاليم بوست، أمس الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول كبير في البيت الأبيض ومصدر آخر مطلع على تفاصيل الاتصال، أن رسالة ترمب إلى نتنياهو كانت واضحة وصريحة: "هذا ليس وقت التصعيد، فيما نحاول التوصل إلى حل للقضايا العالقة".

ووفقاً للمصادر، عبّر ترمب وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، في محادثات خاصة، عن قلقهم المتزايد من إمكانية إقدام إسرائيل على تنفيذ ضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، أو اتخاذ خطوات من شأنها نسف الجهود الدبلوماسية القائمة.

يأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه المؤشرات على استعدادات إسرائيلية لعمل عسكري محتمل، إذ أفاد موقع واللا الإسرائيلي، بالإضافة إلى موقع أكسيوس الأمريكي، الأسبوع الماضي، بأن تل أبيب تدرس تنفيذ ضربة سريعة ضد المنشآت النووية الإيرانية، في حال انهيار المحادثات النووية.

وقبلها ذكرت شبكة CNN، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على أحدث التقارير الاستخباراتية، أن واشنطن حصلت على معلومات جديدة تفيد بأن إسرائيل في طور الاستعداد لتنفيذ تلك الضربة.

وتشير تقارير أمريكية وإسرائيلية في الآونة الأخيرة إلى تصاعد الخلافات بين ترمب ونتنياهو حول عدد من الملفات الإقليمية، من أبرزها المفاوضات النووية مع إيران.

وتلعب سلطنة عمان دور الوسيط الرئيسي في المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، إذ استضافت حتى الآن خمس جولات من التفاوض، ثلاث منها في العاصمة العمانية مسقط.

تأتي هذه التطورات في ظل حالة من الجمود الذي يخيّم على الملف النووي الإيراني منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الأصلي عام 2018، رغم محاولات متكررة من الجانبين لإحياء الاتفاق بشروط جديدة.

مصدر:TRT Arabi
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