تركيا
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أردوغان يعلن حداداً وطنياً الأربعاء تكريماً لضحايا حريق ولاية بولو التركية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحداد الوطني ليوم واحد تكريماً لضحايا حريق اندلع بفندق في ولاية بولو شمال غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 76 شخصاً وإصابة 51 آخرين.
أردوغان يعلن حداداً وطنياً الأربعاء تكريماً لضحايا حريق ولاية بولو التركية
الرئيس أردوغان يقر الأربعاء حداداً وطنياً تكريماً لضحايا حريق بولو / صورة: AA (AA)
22 يناير 2025

جاء ذلك في خطاب للرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وحدّد الرئيس أردوغان غداً الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، للحداد الوطني، عبر تنكيس الأعلام فوق المباني الرسمية بالبلاد وفي بعثاتها الدبلوماسية الخارجية.

وأكد أردوغان تكليفه فريق تحقيق من أجل الوقوف على أدق تفاصيل الحريق، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة محاسبة المهملين والمتسببين بالحريق أمام القانون.

وترحم الرئيس التركي على الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا ارتفاع حصيلة الحريق الذي اندلع في فندق بمنتجع "كارتال قايا" للتزلج بولاية بولو، شمال غربي البلاد، إلى 76 قتيلاً و51 مصاباً.

وكشف أن السلطات اعتقلت 9 أشخاص على خلفية الحريق، مؤكداً أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه.

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