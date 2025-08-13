وقالت قيادة مسرح العمليات الجنوبي للجيش الصيني في بيان إن السفينة الأمريكية هيجينز دخلت المياه "دون موافقة الحكومة الصينية".

واعتبرت أن هذه الخطوة "انتهكت بشكل خطير سيادة الصين وأمنها وقوضت بشدة السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي"، وأكدت التزامها الحفاظ على "حالة تأهب قصوى" في جميع الأوقات.

من جهتها، أكدت البحرية الأمريكية أن العملية تتوافق والقانون الدولي، مشددة على أن السفينة "مارست حقوقها وحرياتها الملاحية" قرب جزر سكاربورو، واعتبرت أن العملية تعكس التزام الولايات المتحدة دعم حرية الملاحة والاستخدامات المشروعة للبحر.

وتزعم الصين سيادتها على بحر الصين الجنوبي كله تقريباً، على الرغم من مطالب متداخلة بالسيادة من جانب بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.