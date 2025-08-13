سياسة
الصين تُبعد مدمرة أمريكية قرب جزر سكاربورو وتؤكد حالة "التأهب القصوى"
أعلن الجيش الصيني، اليوم الأربعاء، أنه راقب وأبعد مدمرة أمريكية أبحرت بالقرب من جزر سكاربورو في بحر الصين الجنوبي، الممر المائي الاستراتيجي المزدحم.
13 أغسطس 2025

وقالت قيادة مسرح العمليات الجنوبي للجيش الصيني في بيان إن السفينة الأمريكية هيجينز دخلت المياه "دون موافقة الحكومة الصينية".

واعتبرت أن هذه الخطوة "انتهكت بشكل خطير سيادة الصين وأمنها وقوضت بشدة السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي"، وأكدت التزامها الحفاظ على "حالة تأهب قصوى" في جميع الأوقات.

من جهتها، أكدت البحرية الأمريكية أن العملية تتوافق والقانون الدولي، مشددة على أن السفينة "مارست حقوقها وحرياتها الملاحية" قرب جزر سكاربورو، واعتبرت أن العملية تعكس التزام الولايات المتحدة دعم حرية الملاحة والاستخدامات المشروعة للبحر.

وتزعم الصين سيادتها على بحر الصين الجنوبي كله تقريباً، على الرغم من مطالب متداخلة بالسيادة من جانب بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام عمليات "حرية الملاحة" في بحر الصين الجنوبي، متحدية ما تقول إنها قيود على المرور تفرضها الصين والدول الأخرى المطالبة بالسيادة على المنطقة.



مصدر:TRT Arabi
