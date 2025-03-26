سياسة
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موسكو تسقط مسيّرات أوكرانية في البحر الأسود.. وترمب: روسيا تتلكأ لإنهاء الحرب
صرح الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة نيوزماكس بأنه يعتقد أن روسيا ترغب في إنهاء حربها مع أوكرانيا، لكنه أقر بأنها "قد تتلكأ". يأتي ذلك تزامناً مع إسقاط روسيا مسيّرتين في البحر الأسود رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع أوكرانيا أمس الثلاثاء.
موسكو تسقط مسيّرات أوكرانية في البحر الأسود.. وترمب: روسيا تتلكأ لإنهاء الحرب
جنود أوكرانيون يقومون بإعداد طائرة بدون طيار في ساحة تدريب عسكرية في منطقة زابوريزهيا، أوكرانيا، الأربعاء 13 مارس 2025 / AP
26 مارس 2025

وأفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن وحدات الدفاع الروسية دمرت تسع طائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليل، منها اثنتان فوق مياه البحر الأسود، دون ذكر عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا أو التفاصيل حول الأضرار المحتملة أو الإصابات، ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الأوكرانيين.

من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض في بيان أمس الثلاثاء عن توصل الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى اتفاق بشأن "ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود"، عقب المفاوضات التي جرت بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود، ووقف استخدام القوة، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية.

كما أبدت الدولتان رغبتهما في التعاون بشأن تبادل أسرى الحرب والإفراج عن المعتقلين المدنيين وإعادة الأطفال الأوكرانيين المختطفين. وأكد البيان أن الوفدين اتفقا أيضاً على تنفيذ اتفاقية لحظر الهجمات على منشآت الطاقة في أوكرانيا وروسيا.

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، محادثات روسية-أمريكية لبحث سبل تسوية الحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ أكثر من 3 سنوات.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية سبق أن استضافت عدداً من اللقاءات لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكان من أبرز اللقاءات، تلك التي جمعت في 18 فبراير/شباط الماضي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وكذلك لقاء بين روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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