وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، إن شخصين قُتلا وأصيب آخران "إثر العدوان الأمريكي على مقطع للأحجار في منطقة العرقوب بمديرية خولان"، شرقي العاصمة صنعاء، وأشارت إلى أن العدوان استهدف بأربع غارات تلك المنطقة.

ومساء الأربعاء، أعلنت “المسيرة” أن الطيران الحربي الأمريكي شنّ 15 غارة على العاصمة صنعاء.

وأوضحت أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ8 غارات منطقة جربان بمديرية سنحان، وبـ5 غارات منطقتي الخضم وجميمة رجام بمديرية بني حشيش، وبغارتين قاعدة الديلمي الجوية".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحوثيون استهداف محافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن بـ27 غارة أمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي 15 مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

بينما ردت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة" حيث استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الجاري، حرب الإبادة على القطاع.