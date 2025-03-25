سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
5 قتلى ومصابون جراء توغل وقصف إسرائيلي لريف درعا جنوبي سوريا
قُتل خمسة أشخاص وأُصيب عدد آخر، بينهم امرأة، اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة كويا بريف درعا الغربي، جنوبي سوريا، وفق ما أعلنت محافظة درعا.
5 قتلى ومصابون جراء توغل وقصف إسرائيلي لريف درعا جنوبي سوريا
قالت المحافظة في بيان نُشر عبر حسابها على منصة "تلغرام" إن "العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة عدد من الأشخاص / AA
25 مارس 2025

وقالت المحافظة، في بيان نُشر عبر حسابها على منصة تليغرام، إن "العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة عدد من الأشخاص، بينهم امرأة، عقب استهداف البلدة خلال توغل إسرائيلي في المنطقة، أعقبه قصف بالمدفعية من دبابات الاحتلال".

وأشار البيان إلى أن القصف جاء وسط "حالة من الهلع والخوف بين السكان"، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء البلدة والمناطق المحيطة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرية تعرّضت لقصف كثيف بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع ومروحيات عسكرية إسرائيلية. وأضافت أن المنطقة شهدت حركة نزوح واسعة باتجاه القرى والبلدات المجاورة، وسط مخاوف من تنفيذ عملية اقتحام إسرائيلية للبلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن شبّاناً من القرية تصدّوا لمحاولة توغل لدوريات إسرائيلية، أعقبها قصف مكثف استهدف البلدة ومحيطها.

يأتي هذا التصعيد بعد أقل من أسبوعين على غارات مماثلة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي في 17 مارس/آذار الجاري، استهدفت مواقع عدة في محافظة درعا، وأسفرت عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة 19 آخرين، بينهم امرأة وأربعة أطفال، وفق الدفاع المدني السوري.

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 الجزء الأكبر من هضبة الجولان السورية، وقد استغلت حالة الفوضى التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة للسيطرة على المنطقة العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقّعة عام 1974.

كما نفَّذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على الأراضي السورية، استهدفت خلالها مواقع عسكرية وآليات وذخائر تابعة للجيش السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت فصائل سورية معارضة سيطرتها على العاصمة دمشق بعد استعادة مدن رئيسية، منهيةً بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us