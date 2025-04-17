وعُقد اللقاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث جرى استعراض "مشروع سفراء التطوع" الذي أطلقته السيدة أردوغان عام 2012 لضمان حصول الأطفال الذين ليس لديهم رعاية أسرية على بيئة آمنة، وجرى الإشادة به كنموذج عالمي.

وأكد ماركي خلال الاجتماع الدور القيادي للسيدة الأولى التركية في حماية الأطفال محلياً وعالمياً، فيما ناقش الحضور سبل تعزيز التعاون الدولي لمنع العنف ضد الأطفال، وآليات نشر نظام الرعاية الأسرية عالمياً.

وعلّقت السيدة أردوغان عبر حسابها في منصة "إكس": "تبادلنا الرؤى حول مأساة غزة وخطوات حماية الأطفال هناك. إن كوننا صوت الأطفال وضمان مستقبلهم السلمي مسؤوليتنا المشتركة".