وأكدت دمشق في بيان رسمي، الجمعة، أن "الهجوم على العائلات الآمنة، وترويع الأطفال، والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم، أمر مرفوض بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والإنسانية"، مشددة على أن احترام حياة المدنيين "واجب وطني لا يقبل النقاش"، وأن أي انتهاك لهذا المبدأ "يهدد نسيج المجتمع ووحدة البلاد".

وقالت الرئاسة السورية إنها تنطلق من مبدأ ثابت في التعاطي مع هذه الأحداث، يقوم على حماية القانون ورفض منطق الانتقام والثأر، مؤكدة أنها "لن تحمي المخالفين بل ستواجههم بالعدالة والقانون".

وجدد البيان تأكيد وحدة الدولة السورية بجميع أبنائها، وضرورة أن يكون الجميع تحت سقف الوطن ومرجعية القانون، بعيداً عن الاعتبارات الطائفية أو الجهوية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت دمشق جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل، والعمل الجاد على وقف القتال وضبط التجاوزات التي تهدد استقرار المجتمع وأمن المواطنين.

وأشار البيان إلى أن الجهات المسؤولة بدأت إرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانياً، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى استعادة الاستقرار وضمان عودة الأمان إلى المناطق المتضررة بأسرع وقت.

وختمت الرئاسة السورية بيانها بدعوة أبناء الوطن كافة إلى نبذ التصعيد والعمل معاً لحماية النسيج الاجتماعي المتنوع في سوريا.