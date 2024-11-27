سياسة
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حماس تؤكد التزامها جهود وقف العدوان على غزة "وفق شروط وطنية واضحة"
أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، التزامها التعاون مع أي جهود لإنهاء الحرب على قطاع غزة ضمن محددات وقف العدوان الإسرائيلي المتمثلة في "وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقية وكاملة".
حماس تؤكد التزامها جهود وقف العدوان على غزة "وفق شروط وطنية واضحة"
27 نوفمبر 2024

جاء ذلك في بيان للحركة تعقيباً على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر الأربعاء.

وقالت حماس: "معنيون بوقف العدوان على شعبنا ضمن محددات وقف العدوان على غزة التي توافقنا عليها وطنياً، وهي وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقة وكاملة".

وأضافت: "قبول العدو بالاتفاق مع لبنان دون تحقيق شروطه التي وضعها هو محطة مهمّة في تحطيم أوهام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بتغيير خريطة الشرق الأوسط بالقوة، وأوهامه بهزيمة قوى المقاومة أو نزع سلاحها".

وتابعت: "مطمئنون إلى استمرار محور المقاومة في دعم شعبنا، وإسناد معركته بشتى الوسائل الممكنة".

وفي وقت سابق الثلاثاء قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حكومتَي لبنان وإسرائيل وافقتا على مقترح لوقف إطلاق النار في البلاد سيدخل حيز التنفيذ من الساعة الرابعة فجر الأربعاء، وأضاف: "القوات العسكرية والأمنية اللبنانية ستنتشر وتتولى السيطرة على جنوب لبنان خلال 60 يوماً، وإسرائيل ستسحب قواتها من المنطقة تدريجياً".


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