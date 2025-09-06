وتابع المنتخب التركي سلسلة عروضه القوية في البطولة محققاً فوزه السادس على التوالي، والتي لم يخسر خلالها سوى شوطين فقط أمام الولايات المتحدة واليابان.
وبهذا الانتصار التاريخي، أصبح منتخب "النجمة والهلال" على بعد خطوة واحدة من معانقة اللقب العالمي وتدوين اسمه في سجلات البطولة.
المباراة بدأت بتفوق المنتخب الياباني بقيادة المدرب التركي فتحي أكباش، إذ حسم الشوط الأول لصالحه، غير أن المنتخب التركي عاد بقوة وفاز بثلاثة أشواط متتالية بواقع (16-25، و25-17، و25-18، و27-25).
وشهد اللقاء تألق جميع لاعبات المنتخب التركي، وفي مقدمتهن ميليسا فارغاس التي سجلت 26 نقطة، إلى جانب القائدة أدا أردم (9 نقاط)، وزهرة غونيش (7 نقاط)، وأبرار كاراكورت (11 نقطة)، تحت إشراف المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي.
وينتظر المنتخب التركي في النهائي، المقرر الأحد، الفائز من مواجهة البرازيل وإيطاليا التي تقام لاحقاً السبت في نصف النهائي الآخر.
وتستضيف تايلاند منافسات البطولة بمشاركة 32 منتخباً، بين 22 أغسطس/آب المنصرم و7 سبتمبر/أيلول الجاري.