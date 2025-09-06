وتابع المنتخب التركي سلسلة عروضه القوية في البطولة محققاً فوزه السادس على التوالي، والتي لم يخسر خلالها سوى شوطين فقط أمام الولايات المتحدة واليابان.

وبهذا الانتصار التاريخي، أصبح منتخب "النجمة والهلال" على بعد خطوة واحدة من معانقة اللقب العالمي وتدوين اسمه في سجلات البطولة.

المباراة بدأت بتفوق المنتخب الياباني بقيادة المدرب التركي فتحي أكباش، إذ حسم الشوط الأول لصالحه، غير أن المنتخب التركي عاد بقوة وفاز بثلاثة أشواط متتالية بواقع (16-25، و25-17، و25-18، و27-25).