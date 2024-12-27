سياسة
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مقتل إسرائيلية إثر جروح "بحادثة طعن" بمدينة هرتسيليا قرب تل أبيب
قتلت إسرائيلية بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، إثر تعرّضها لعملية طعن بمدينة هرتسيليا قرب تل أبيب، قبل اعتقال المشتبه به، وفق مصادر إسرائيلية.
مقتل إسرائيلية إثر جروح "بحادثة طعن" بمدينة هرتسيليا قرب تل أبيب
مقتل إسرائيلية في "حادثة طعن" بمدينة هرتسيليا / others
27 ديسمبر 2024

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم الإعلان عن وفاة إسرائيلية متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها في عملية طعن.

وقالت نجمة داود الحمراء (الإسعاف) في وقت سابق الجمعة، بمنشور على منصة إكس: "وصل بلاغ حول امرأة تعرضت للطعن في هرتسيليا"، لافتة إلى أن مسعفيها يقدمون العلاج الطبي لها، قبل أن يعلن لاحقاً عن مقتلها.

بدورها، قالت شرطة الاحتلال في بيان: "ورد تقرير عن حادث طعن مشتبه به في هرتسليا، وتوجد قوات كبيرة من الشرطة في المكان، ومن المعروف في هذه المرحلة وجود مصابة بجروح خطيرة".

وأطلق حراس أمن إحدى الشركات في المكان النار على المنفّذ ما أسفر عن إصابته في الجزء السفلي من جسده، ونُقل إلى المستشفى.

وأعلنت شرطة الاحتلال توجه مفوضها العام داني ليفي إلى مكان الطعن، في حين باشرت الشرطة عمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود مشاركين آخرين في العملية.

وفي الآونة الأخيرة تواترت عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار التي تستهدف مستوطنين وجنوداً إسرائيليين، ويقول الفلسطينيون إن هذه العمليات ردّ على الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتنفذ اعتداءات بحق الفلسطينيين ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:Others
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