وذكر الموقع، نقلاً عن مصادر رفيعة في وزارتي العدل والخارجية الأمريكيتين، أن إدارة ترمب تدرس فرض قيود جديدة على عملية قبول الطلاب الأجانب، بهدف منع التحاق من يُشتبه في دعمهم لحركة حماس بمؤسسات التعليم العالي في البلاد.

وأوضح أحد المسؤولين الأمريكيين للموقع أن "أي مؤسسة تضم طلاباً أجانب ستخضع لنوع من التدقيق".

وأشار التقرير إلى أن فكرة منع الجامعات من تسجيل الطلاب الحاصلين على تأشيرات دراسية مستوحاة من برنامج "القبض وإلغاء التأشيرة" الذي أطلقه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي يركز على الطلاب الذين يحتجَّون على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد المسؤول ذاته أن أكثر من 300 طالب أجنبي أُلغيت تأشيراتهم خلال ثلاثة أسابيع فقط من بدء تطبيق برنامج "القبض وإلغاء التأشيرة".

ومساء الثلاثاء الفائت، اعتقلت السلطات الأمريكية، طالبة الدكتوراه التركية في جامعة توفتس بولاية ماساتشوستس، رميساء أوزتورك، دون توضيح سبب الاعتقال.

واعتقل عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) التابعة لوزارة الأمن الداخلي (DHS)، أوزتورك، فيما كانت تهمّ بالخروج من منزلها في مدينة سومرفيل، للمشاركة في إفطار رمضاني، مساء الثلاثاء.

وقالت محامية الطالبة التركية، ماهسا خانباباي، في بيان، إن أوزتورك لديها تأشيرة طالب سارية المفعول، وجرى اعتقالها مساء الثلاثاء، في أثناء توجهها للإفطار مع أصدقائها. وأوضحت أنها لا تعلم مكان احتجاز أوزتورك، وأنه لم يوجَّه أي اتهام إليها حتى اليوم.

من جهتها، قالت جامعة توفتس في بيان خطّي، إنها لم تتلقَّ أي بلاغ بشأن احتجاز أوزتورك.

وادَّعى متحدث في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان نشرته وكالة الأناضول، أن أوزتورك كانت متورطة في "أنشطة" غير مؤهلة للحصول على تأشيرة طالب.

وأوضح أن تحقيقات وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك خلصت إلى أن "أوزتورك متورطة في أنشطة لدعم حماس، وهي منظمة إرهابية أجنبية تسعد بقتل الأمريكيين"، حسب زعمه.

يأتي اعتقال أوزتورك في وقت تقمع فيه إدارة ترمب الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.

وفي وقت سابق، اعتُقل الناشط الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا.

كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوباً للترحيل بزعم نشر "دعاية حماس ومعاداة السامية"، لكنَّ القاضية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز، أوقفت القرار.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين التي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة أخرى في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، إضافة إلى دمار هائل.