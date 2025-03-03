حماس تقول إن الاحتلال لن يحصل على محتجزيه دون صفقة وتؤكد رفضها تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل، مشددة على ضرورة تنفيذ جميع مراحله كما وُقِّع عليه.

علامات استفهام لدى أوروبا حول السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة في ملف أوكرانيا، وعموماً فيما يتعلق بأمن أوروبا. هذا ما قاله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مؤكداً أهمية إسهام تركيا في اتفاقية السلام المحتملة في أوكرانيا.

ومصر تدعو لتوحيد القوى السودانية، معلنة رفضها القاطع لأي محاولات لتشكيل حكومة سودانية موازية أو أي خطوات تهدد وحدة وسيادة أراضي السودان.