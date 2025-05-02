وقال الجيش في بيان على منصة إكس، اليوم الجمعة إن "الرقيب نيف دياج (19 عاماً)، وهو عسكري في كتيبة 890 لواء المظليين، لقي مصرعه في حادث سير في أثناء تنفيذ مهمة في مرتفعات الجولان".

وأضاف: "أصيب في الحادث ذاته جنديان من الكتيبة 890 لواء المظليين، وجندي من مقر تشكيل الجولان 474 بجروح طفيفة".

وتابع البيان: "أُجلي الجنود لتلقي العلاج في المستشفى" فيما "عيّن قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوت، وقائد المنطقة الشمالية، اللواء أوري جوردين، فريقاً من الخبراء لفحص الحادث".

ولم يعلن جيش الاحتلال أي تفاصيل عن "المهمة العسكرية" التي كان يقوم بها الجنود، وفق تعبيره.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط النظام السوري، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

كما احتلت "جبل الشيخ" الاستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل، كما يمكن رؤيته من الأردن.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.