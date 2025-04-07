جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم الاثنين، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وقال جليك: "سيزور الرئيس السوري أحمد الشرع تركيا يوم الجمعة للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

وأوضح أن العديد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وخبراء السياسة الخارجية سيحضرون المنتدى يوم الجمعة بما في ذلك الرئيس السوري الشرع.

وفي سياق آخر٬ استنكر جليك الهجمات الإسرائيلية على غزة واستخدام الذكاء الصناعي فيها لاختيار الأهداف وارتكاب إبادة جماعية.

وقال إن هذه التكنولوجيا بهذا الشكل هي جريمة بحق الإنسانية، ووضعها في خدمة مرتكبي الإبادة الجماعية هو أيضاً جريمة بحق الإنسانية.

وحول التصريحات الإسرائيلية ضد تركيا، ذكر جليك أن الوجود التركي في سوريا ليس تهديداً لأحد، بل من أجل السلام الإقليمي.

وأضاف أن كل عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل في سوريا أو لبنان تؤثر في الوضع الأمني للمنطقة بأكملها وتخلق وضعاً جديداً يهدد السلام الإقليمي.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتشهد غزة التصعيد العسكري المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط تدهور تام بالوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصاراً مطبقاً، متجاهلة جميع المناشدات الدولية لرفعه.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار 2025، قتلت إسرائيل حتى صباح الأحد 1391 فلسطينياً وأصابت 3434 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.