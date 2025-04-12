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704 ملايين دولار خسائر الزراعة جراء العدوان على لبنان.. وإصابة جندي إسرائيلي على الحدود
تكبّد قطاع الزراعة في لبنان خسائر وأضراراً تُقدّر بنحو 704 ملايين دولار خلال الحرب الأخيرة التي شنّتها إسرائيل على البلاد.
704 ملايين دولار خسائر الزراعة جراء العدوان على لبنان.. وإصابة جندي إسرائيلي على الحدود
704 ملايين دولار خسائر الزراعة في لبنان جراء العدوان / AA
12 أبريل 2025

 أفاد بذلك تقييم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان "CNRS"، للأضرار والخسائر ضمن إطار تأثير حالات الطوارئ والأزمات على المزارعين، بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وكشف التقييم الذي وصلت إلى الأناضول نسخةٌ منه، السبت، أنه بجانب أضرار القطاع الزراعي في لبنان التي بلغت نحو 118 مليون دولار، فإن الخسائر تُقدّر بنحو 586 مليون دولار.

وقيمة الأضرار الواردة في التقرير تشير إلى الخسائر المادية المباشرة جراء تدمير الممتلكات الزراعية والبنى التحتية، أما الخسائر فتشمل تدمير المحاصيل وآثار توقف الإنتاج خلال فترة الحرب، وتتركز المناطق الأكثر تضرراً في جنوب لبنان وسهل البقاع شرق البلاد.

وأوضح التقييم أن مختلف القطاعات الزراعية تأثرت بما في ذلك المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وذكرت الفاو أن احتياجات القطاع الزراعي تبلغ نحو 263 مليون دولار لإعادة الإعمار والتعافي، منها 95 مليون دولار حددت كأولوية للفترة 2025 ـ 2026.

كما كشف التقييم عن أنه توجد حاجة ماسة إلى دعم فوري لاستئناف الأنشطة الزراعية وتربية المواشي وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية في لبنان.

إصابة جندي إسرائيلي

وفي سياق متصل، أصيب جندي إسرائيلي، اليوم السبت، بجروح خطيرة جراء انفجار لغم على الحدود اللبنانية، وفق بيان للجيش وإعلام عبري.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أصيب جندي احتياط بجروح خطيرة في وقت سابق اليوم، خلال نشاط عملياتي في منطقة حدود لبنان"، وأضاف في بيان عبر منصة إكس: "جرى نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإخطار عائلته".

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن الجندي أصيب بعد دخوله رفقة قوة عسكرية عن طريق الخطأ إلى حقل ألغام للجيش الإسرائيلي في المنطقة، وأضافت أن الجيش فتح تحقيقاً في الحادث.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يدور الحديث عن حادثة هي الثانية المتعلقة بالسلامة العملياتية خلال اليومين الماضيين".

وتابعت: "أمس (الجمعة) أصيب جندي من الكتيبة 12 في لواء غولاني، بجروح خطيرة إثر إصابته بخروج رصاصة عن طريق الخطأ خلال نشاط للقوة جنوب قطاع غزة"، على حد قولها.

والجمعة، أصيب عسكريان أحدهما ضابط برصاص مقاتلين فلسطينيين في معارك جنوب قطاع غزة، حسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والثاني، جندي من لواء غولاني قال جيش الاحتلال إنه أصيب بـ"جروح خطيرة" جنوبي قطاع غزة، دون تفاصيل أخرى.

ووفقاً لمعطيات جيش الاحتلال، قُتل 846 ضابطاً وجندياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 407 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5758 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب بينهم 2588 بالمعارك البرية في قطاع غزة، وتشمل المعطيات الضباط والجنود الذين قُتلوا أو جُرحوا في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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