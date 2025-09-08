سياسة
زيلينسكي ينتقد لقاء ترمب وبوتين.. وقادة أوروبيون يزورون واشنطن لبحث سبل إنهاء الحرب
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بلقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب الماضي، بولاية ألاسكا، منحه "ما أراد".
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال استقبال نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة، ألاسكا / AP
8 سبتمبر 2025

وأعرب زيلينسكي، خلال مقابلة مع قناة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، عن أسفه من عدم حضور القمة التي جمعت ترمب وبوتين، وأشار إلى أن بوتين، لا يرغب في لقائه شخصياً، لكنه يُعطي أهمية كبيرة لاجتماعه مع ترمب.

وقال زيلينسكي: "بوتين كان حريصاً جداً على إظهار الصور والفيديوهات التي تثبت وجوده هناك. لقد كان يتوق فعلاً للقاء ترمب، وحصل عليه. وهذا أمر محزن للغاية".

في غضون ذلك، قال ترمب يوم الأحد إن قادة أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي حديثه لصحفيين لدى عودته بعد حضور نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في مدينة نيويورك، قال ترمب أيضاً إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريباً.

وأضاف: "سيزور بعض القادة الأوروبيين بلادنا يوم الاثنين أو الثلاثاء بشكل فردي". ولم يتضح مَن القادة الذين كان ترمب يشير إليهم، ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل.

وذكر ترمب أنه "غير راضٍ" عن وضع الحرب الروسية-الأوكرانية، وذلك بعد أن سأل صحفيون عن هجوم جوي روسي ضخم ليلة الأحد، وقال: "سنسوي الوضع بين روسيا وأوكرانيا".

وفي 15 أغسطس/آب المنصرم، عقد ترمب وبوتين، لقاء استمر 3 ساعات تقريباً في ألاسكا، بحثا خلاله سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية، كما أجرى مباحثات في 18 من الشهر ذاته، في البيت الأبيض مع زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT Arabi
