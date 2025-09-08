وأعرب زيلينسكي، خلال مقابلة مع قناة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، عن أسفه من عدم حضور القمة التي جمعت ترمب وبوتين، وأشار إلى أن بوتين، لا يرغب في لقائه شخصياً، لكنه يُعطي أهمية كبيرة لاجتماعه مع ترمب.

وقال زيلينسكي: "بوتين كان حريصاً جداً على إظهار الصور والفيديوهات التي تثبت وجوده هناك. لقد كان يتوق فعلاً للقاء ترمب، وحصل عليه. وهذا أمر محزن للغاية".

في غضون ذلك، قال ترمب يوم الأحد إن قادة أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي حديثه لصحفيين لدى عودته بعد حضور نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في مدينة نيويورك، قال ترمب أيضاً إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريباً.

وأضاف: "سيزور بعض القادة الأوروبيين بلادنا يوم الاثنين أو الثلاثاء بشكل فردي". ولم يتضح مَن القادة الذين كان ترمب يشير إليهم، ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل.