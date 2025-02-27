أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا لن تقبل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير سكانها الفلسطينيين قسراً، موضحاً أنه يجب عدم أخذ هذه الخطة على محمل الجد. كما أشار إلى أن التدخل الإسرائيلي في سوريا غير مقبول.

في سياق متصل، أقر جيش الاحتلال في تحقيق له حول اقتحام حركة حماس لمستوطنة "كفر عزة" في السابع من أكتوبر عام 2023، بأنه لم يُقدر أن لدى الحركة القدرة على شن حرب واسعة النطاق بشكل مفاجئ. بينما رد أهالي المستوطنة بأن التحقيق لم يجب عن سؤال أساسي: أين كان الجيش؟

من جهة أخرى، نفت دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية التركية الادعاءات التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في تقريرها الذي حمل عنوان "ما زلنا في حالة حرب... أكراد سوريا يقاتلون تركيا بعد أشهر من سقوط الأسد". وأكدت دائرة الاتصال أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة، مشيرة إلى أن التقرير يحاول خلق تصور خاطئ تماماً بأن تركيا تخوض حرباً ضد الأكراد في سوريا، مشددة على أن تركيا تتبنى نهجاً شاملاً يراعي جميع الفئات في سوريا.

وفي شأن منفصل، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن حكومة نواف سلام نالت ثقة مجلس النواب بتصويت خمسة وتسعين نائباً لصالحها من أصل مئة وثمانية وعشرين، مقابل اثني عشر تصويتاً ضدها، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت.

ختاماً، شكلت استثمارات الذكاء الصناعي في العام الماضي 35.7% من إجمالي استثمارات رأس المال الاستثماري العالمي. ووفقاً لبيانات شركة الاستشارات العالمية، بلغت قيمة التمويل المقدم للذكاء الصناعي في الربع الأخير من العام الماضي 62.2 مليار دولار.