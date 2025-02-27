الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
تركيا ترفض خطة ترمب في غزة
في أخبارنا لهذا اليوم.. فيدان: لن نقبل خطة ترمب في غزة والتدخل في سوريا غير مقبول، ومجلس النواب اللبناني يمنح حكومة نواف سلام الثقة بالأغلبية
دقائق الذروة / TRT Global
27 فبراير 2025

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا لن تقبل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير سكانها الفلسطينيين قسراً، موضحاً أنه يجب عدم أخذ هذه الخطة على محمل الجد. كما أشار إلى أن التدخل الإسرائيلي في سوريا غير مقبول.

في سياق متصل، أقر جيش الاحتلال في تحقيق له حول اقتحام حركة حماس لمستوطنة "كفر عزة" في السابع من أكتوبر عام 2023، بأنه لم يُقدر أن لدى الحركة القدرة على شن حرب واسعة النطاق بشكل مفاجئ. بينما رد أهالي المستوطنة بأن التحقيق لم يجب عن سؤال أساسي: أين كان الجيش؟

من جهة أخرى، نفت دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية التركية الادعاءات التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في تقريرها الذي حمل عنوان "ما زلنا في حالة حرب... أكراد سوريا يقاتلون تركيا بعد أشهر من سقوط الأسد". وأكدت دائرة الاتصال أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة، مشيرة إلى أن التقرير يحاول خلق تصور خاطئ تماماً بأن تركيا تخوض حرباً ضد الأكراد في سوريا، مشددة على أن تركيا تتبنى نهجاً شاملاً يراعي جميع الفئات في سوريا.

وفي شأن منفصل، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن حكومة نواف سلام نالت ثقة مجلس النواب بتصويت خمسة وتسعين نائباً لصالحها من أصل مئة وثمانية وعشرين، مقابل اثني عشر تصويتاً ضدها، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت.

ختاماً، شكلت استثمارات الذكاء الصناعي في العام الماضي 35.7% من إجمالي استثمارات رأس المال الاستثماري العالمي. ووفقاً لبيانات شركة الاستشارات العالمية، بلغت قيمة التمويل المقدم للذكاء الصناعي في الربع الأخير من العام الماضي 62.2 مليار دولار.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us