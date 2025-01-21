2 دقيقة قراءة
ناشطون سودانيون: 16 قتيلاً و18 مصاباً بقصف الدعم السريع مخيم نزوح في الفاشر
أعلن ناشطون سودانيون، مساء الاثنين، مقتل 16 شخصاً وإصابة 18 آخرين جراء قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على مخيم "أبو شوك" للنازحين بالفاشر غرب البلاد.
ناشطون سودانيون: 16 قتيلاً و18 مصاباً بقصف الدعم السريع مخيم نزوح في الفاشر
16 قتيلاً و18 مصاباً بقصف الدعم السريع مخيم نزوح في الفاشر وفق ناشطين / صورة: AA (AA)
21 يناير 2025

وقالت "لجنة طوارئ مخيم أبو شوك" (ناشطون و متطوعون بالإغاثة) في بيان: "شهد مخيم أبو شوك للنازحين بمدينة الفاشر أحداثاً مأساوية اليوم الاثنين، إذ قصفت قوات الدعم السريع المخيم مدفعياً".

وأوضح البيان أن القصف "تركز بشكل أساسي على سوق داخل المخيم، ما أدى إلى سقوط ضحايا وسط النازحين، 16 شهيداً و18 مصاباً".

ودعت اللجنة كل الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى "توفير الحماية اللازمة للنازحين بخيم أبو شوك للنازحين لوقف نزيف الدم وسط المدنيين".

بدورها، أفادت "المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور" (كيان أهلي) في بيان بأن "مخيم أبو شوك، شهد اليوم الاثنين، قصفاً مدفعياً عنيفاً من قوات الدعم السريع، ما أدى إلى ارتكاب مجزرة جديدة باستخدام الأسلحة الثقيلة".

وذكر البيان أن "القصف المدفعي العنيف خلف عدداً من الضحايا والإصابات داخل المخيم (لم يذكر العدد)".

وحتى الساعة 19:55 "ت.غ" لم تعقب قوات الدعم السريع على ما حدث بالمخيم.

وتشهد الفاشر منذ 10 مايو/أيار الماضي اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ويخوض الجيش و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us