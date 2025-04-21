سوريا الجديدة
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قوات الأمن السورية تضبط أسلحة وذخائر معدة للتهريب إلى الخارج
ضبطت قوات الأمن السوري، اليوم الاثنين، أسلحة وذخائر بريف دمشق، معدة للتهريب خارج البلاد، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار بالداخل وبدول الجوار. جاء ذلك وفق بيان لوزارة الداخلية السورية، على قناتها الرسمية بمنصة "تليغرام".
قوات الأمن السورية تضبط أسلحة وذخائر معدة للتهريب إلى الخارج
الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر معدة للتهريب إلى الخارج / AA
21 أبريل 2025

وقالت في بيانها، "ضبطت مديرية أمن محافظة ريف دمشق مستودعاً يحتوي على كميات من الأسلحة والذخائر، بينها صواريخ مضادة للدروع".

وبينت أن ذلك جاء "خلال عملية أمنية في منطقة قطنا بريف دمشق"، وأوضحت أن هذه الأسلحة كانت "معدّة للتهريب خارج الأراضي السورية (لم تحدد وجهتها)".

وتابعت: "تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد، وفي الدول المجاورة".

وبشكل دوري، ينفذ الأمن السوري عمليات لملاحقة فلول نظام الأسد، والخارجين من القانون، ومثيري الشغب ممن رفضوا تسليم أسلحتهم للسلطة الجديدة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبعد إسقاط نظام الأسد، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصره من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، ما أدى إلى مواجهات مع عدد منهم، بينما اعتقل آخرون ضمن حملات أمنية في مختلف محافظات البلاد.​​​​​​​

مصدر:TRT ARABI
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