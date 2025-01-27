تركيا
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أنقرة تدين هجوم "المستشفى السعودي" بالسودان وتدعو لاحترام القانون الدولي
أدانت تركيا اليوم الأحد، الهجوم على المستشفى السعودي في الفاشر بالسودان، الذي أسفر عن خسارة في عديد من الأرواح، مجددة دعوتها لاحترام القانون الدولي.
أنقرة تدين هجوم "المستشفى السعودي" بالسودان وتدعو لاحترام القانون الدولي
الخارجية التركية تجدد دعوتها لعدم استهداف البنية التحتية المدنية بالسودان / صورة: TRT Arabi (TRT Arabi)
27 يناير 2025

وأعربت الخارجية التركية في بيان عن "التعازي لأسر الضحايا ولشعب السودان" جراء الهجوم الذي أدانته بشدة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وجددت الوزارة تأكيدها ضرورة احترام القانون الدولي وعدم استهداف البنية التحتية المدنية على الإطلاق.

وشددت كذلك على مواصلة تركيا التزامها دعم الخطوات التي من شأنها تمكين إرساء السلام والاستقرار في السودان.

وأمس السبت، أعلن مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور غربي السودان، سقوط أكثر من 70 قتيلاً جراء "استهداف قوات الدعم السريع" بطائرة مسيّرة المستشفى السعودي بمدينة الفاشر.

وقال مناوي في تدوينه على حسابه بمنصة إكس: "استهدفت مسيّرة الدعم السريع المستشفى السعودي- قسم الحوادث- القسم الوحيد المتبقي من استهدافاتهم".

وأوضح أن الاستهداف "أباد جميع المرضي الذين كانوا بداخله (قسم الحوادث)، ويفوق عددهم 70 مريضاً من النساء والأطفال وآخرين". وأرفق مناوي صوراً للاستهداف تُظهر دماء على أرضيات القسم ودماراً واسعاً فيه.

ومساء الجمعة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه العميق" إزاء تصعيد الصراع في السودان، داعياً الأطراف إلى "ضبط النفس".

ومنذ 10 مايو/أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ويخوض الجيش و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

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