وأوردت إيكونوميست تفاصيل عن الصاروخ الجديد، إذ قالت إن محركه النفاث النبضي الطويل يحدث دوياً هائلاً يجفل من قوته كل من في داخل المرأب.

ولترمبيتا محرك حديث بلغت تكلفة إنتاج النسخة الوهمية المخادعة منه 200 دولار أمريكي، وتصل سرعة انطلاقه إلى 400 كلم بالساعة لمسافة 200 كلم.

وتقول المجلة البريطانية إنه يجري تطوير نسخة أكبر وأقوى تستطيع الوصول إلى موسكو.

وتضيف أن مشروع "ترمبيتا" نبع من رغبة أوكرانيا في عدم التعويل على المساعدات العسكرية الأجنبية الضخمة، في ظل الغموض الذي يكتنف المساعدات الخارجية مع عودة دونالد ترمب الوشيكة إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، إنه طلب من وزارة الدفاع مواصلة زيادة شحنات الأسلحة لأوكرانيا، وذلك بعد هجوم شنته روسيا في يوم عيد الميلاد على بعض مدن أوكرانيا وشبكتها للطاقة.