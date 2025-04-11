وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" وصول الشرع إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وكان متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، أعلن الاثنين الماضي، أن الرئيس السوري سيزور تركيا، الجمعة، للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وتعد هذه الزيارة الثانية التي يجريها الشرع لتركيا منذ توليه منصبه، إذ زار مطلع فبراير/شباط الماضي العاصمة أنقرة، والتقى آنذاك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلنت الإدارة السورية، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث.

وصباح اليوم الجمعة، انطلقت أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس التركي وضيافة وزير الخارجية هاكان فيدان.

ويُعقد المنتدى في مركز "نيست" للمؤتمرات بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، ويستضيف أكثر من 4 آلاف مشارك، بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 70 وزيراً بينهم أكثر من 50 وزير خارجية، إلى جانب نحو 60 ممثلاً رفيع المستوى عن مؤسسات دولية.

وتستمر فاعليات المنتدى 3 أيام، ويتناول موضوعات بارزة على الأجندة العالمية مثل تغيّر المناخ، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية، والرقمنة، والأمن الغذائي، والذكاء الصناعي.