وقالت المحكمة في بيان إنها دعت المجر إلى تقديم مذكرة توضيحية حتى تاريخ 23 مايو/أيار المقبل، بشأن فشلها في الامتثال لمذكرة اعتقال أصدرتها "الجنائية الدولية" سابقاً بحق نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأوضحت المحكمة -مقرها في لاهاي بهولندا- أن نتنياهو وصل المجر بتاريخ 3 أبريل/نيسان الجاري وبقي هناك حتى 6 من الشهر نفسه.

وأشارت المحكمة إلى أن الدعوة جاءت وفقاً للبند 109 (3) من لائحة المحكمة، ووفقاً للمادة 87 (7) من النظام الأساسي لمعاهدة روما.

وأشارت إلى أنها أحالت إلى بودابست طلباً لاعتقال نتنياهو بعد التأكد من وصوله إلى البلاد في 3 أبريل/نيسان الجاري، الأمر الذي لم تمتثل له المجر.

ولم تعلق السلطات المجرية فوراً على الطلب الذي تقدمت به المحكمة اليوم.

وقبل وصول نتنياهو إلى بودابست، دعت "الجنائية الدولية" المجر إلى اعتقال نتنياهو، موضحة أنه وفقاً لنظام روما، فإن الدول الأطراف بالمعاهدة (120 دولة) ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة. وقبل أيام، أعلنت حكومة المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

والمجر عضو مؤسس بالجنائية الدولية ومُلزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.

وتعد المجر أول دولة أوروبية يزورها نتنياهو، منذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه، والتي غادرها متوجهاً إلى الولايات المتحدة، التي ليست عضواً في المحكمة.

وإلى جانب المجر، أعلن قادة دول أخرى أعضاء بالمحكمة، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، أنهم لن يعتقلوا نتنياهو إذا زار بلدانهم، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري طلبت المحكمة الجنائية الدولية إلقاء القبض على نتنياهو فور وصوله ذلك اليوم إلى البلاد.