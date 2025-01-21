تركيا
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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في منتجع بتركيا إلى 10 قتلى و32 مصاباً
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى في الحريق الذي نشب في فندق بمنتجع "كارتال كايا" للتزلج قد ارتفع إلى 10 قتلى، بينما وصل عدد المصابين إلى 32 شخصاً، معرباً عن تعازيه لذوي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في منتجع بتركيا إلى 10 قتلى و32 مصاباً
اندلاع حريق في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج / صورة: AA (AA) / AP
21 يناير 2025

وأوضح الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن الحريق وقع في الساعة 03:27 من فجر اليوم الثلاثاء في أحد الفنادق في منتجع كارتال كايا، الذي يقع في ولاية بولو شمال غرب تركيا.

وأضاف يرلي قايا أن الحريق أُبلغ عنه فور وقوعه، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ والإطفاء، التي تضم 267 من أفراد مختلف المؤسسات الحكومية، قد تدخلت بشكل سريع للسيطرة على الحريق.

وأشار الوزير إلى استمرار أعمال الإطفاء والإنقاذ في الموقع، مؤكداً أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق، وتقديم الدعم اللازم للمصابين.

وذكر وزير الداخلية أن الحريق أسفر عن خسائر بشرية كبيرة، إذ ارتفع عدد القتلى إلى 10، وأضاف: "نقدم تعازينا الحارة لأسر الضحايا، وندعو الله أن يتغمدهم برحمته. كما نتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

ووقع الحريق في وقت يشهد فيه المنتجع اكتظاظاً سياحياً، حيث كان عديد من الزوار في الفندق بسبب موسم التزلج، إذ يُعد منتجع كارتال كايا من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، إذ يقدم خدمات التزلج والأنشطة الشتوية، ويجذب السياح المحليين والدوليين.

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