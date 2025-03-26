وقال أردوغان خلال مشاركته، الأربعاء، حفل توزيع جوائز مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم في العاصمة أنقرة.: "كوننا تركيا سنقدم أشكال الدعم اللازم كافة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف أن تركيا ستواصل بذل ما يلزم لإنهاء الظلم والإبادة الجماعية في غزة في أقرب وقت ممكن، وذكر أن الإدارة الإسرائيلية تواصل سياسة الإبادة حتى في شهر رمضان وتزداد غطرسة مع استمرار صمت القوى الغربية.

وحث الرئيس أردوغان العالم الإسلامي على التكاتف والوحدة ونبذ التمييز على أساس عرقي أو إقليمي.

وأوضح أردوغان أن الحكومة الصهيونية التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصّل إليه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، زادت مؤخراً من هجماتها على غزة.

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ إسرائيل تستهدف عمداً المستشفيات والمرافق الصحية والعاملين في المجال الصحي، التي لا ينبغي المساس بها حتى في الحرب، لافتاً إلى أن نحو 80% من غزة أصبحت في حالة خراب نتيجة القصف العنيف.

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الإخوة الفلسطينيين حتى النهاية، عبر المساعدات الإنسانية والاتصالات الدبلوماسية عبر السياسات المدافعة عن السلام والعدالة.

وأشاد أردوغان بمؤسسة الإذاعة والتليفزيون التركي "TRT" لسعيها بكل ما أوتيت من قوة لتكون صوت الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول للإبادة الجماعية، وذكر أن المؤسسة خصصت غالبية برامجها في القنوات الإخبارية لغزة ونقلت التطورات لحظة بلحظة ووثّقت جميع الانتهاكات والمعاناة.

وتمنى أردوغان أن تكون ليلة القدر المباركة وسيلة لتحرير الشعوب المظلومة وبخاصة في فلسطين وسوريا ولبنان واليمن والصومال والعديد من الأماكن، وأن تكون وسيلة لوحدة الشعوب الإسلامية وتضامنها.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، إضافة إلى دمار هائل.