وفي حديثه لصحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الخميس، أشار دودا إلى أنه ناقش هذا الموضوع مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أوكرانيا وروسيا، كيث كيلوغ.

واقترح دودا نقل الأسلحة النووية إلى بولندا بوصفه إجراءً يهدف إلى تعزيز الردع ضد أي تهديد روسي مستقبلي لأوروبا، ورأى أن وجود هذه الأسلحة في بلاده سيكون أكثر أماناً.

وأضاف دودا: "انتقلت حدود حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً عام 1999، وبالتالي، وبعد 26 عاماً، يجب أن تنتقل البنية التحتية للناتو أيضاً إلى الشرق". كما لفت إلى أن روسيا لم تتوانَ عن نقل أسلحتها النووية إلى بيلاروسيا دون الحاجة إلى إذن من أحد.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.