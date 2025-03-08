جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت خلال مأدبة إفطار رمضانية مع كبار مسؤولي الدولة في إيران.

وقال خامنئي إن إصرار ما وصفه بـ"بعض الحكومات المتغطرسة" على المحادثات، لا يهدف إلى تسوية القضايا، بل "التآمر وفرض توقعاتهم"، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.

ولفت إلى أن "إيران لن تقبل أبداً بتوقعاتهم".

وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أرسل الخميس رسالة إلى خامنئي، قائلاً: "كتبت لهم رسالة قلت فيها: 'آمل أن تتفاوضوا لأن دخولنا عسكرياً سيكون شيئاً مروّعاً'".

والجمعة نفت طهران تلقّيها أي رسائل من الرئيس الأمريكي من أجل التوصل إلى اتفاق نووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة أجراها في جدة مع وكالة الصحافة الفرنسية، على هامش مشاركته في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي: "ما دامت سياسة الضغوط القصوى والتهديدات الأمريكية، فلن ندخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة".