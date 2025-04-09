أردوغان يؤكد مساندته غزة ودعمه سوريا ويقول إنه سيناقش مع زعماء الدول بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع سبل وقف الإبادة الإسرائيلية بغزة.

جولة ثانية من المحادثات الروسية-الأمريكية في إسطنبول غداً بين وفدين من الولايات المتحدة وروسيا، في إطار مساع دبلوماسية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.

قانون يقوض ممتلكات المسلمين.. أعلنت الهند دخول مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين حيز التنفيذ، اعتباراً من الثامن من أبريل/نيسان الجاري، بحسب إعلام محلي.