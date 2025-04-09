سياسة
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تركيا تدعم السلام
في أخبارنا لهذا اليوم..أردوغان يؤكد مساندته غزة ودعمه سوريا.. والهند تقرّ قانوناً يوسّع سيطرة الحكومة على أوقاف المسلمين
تركيا تدعم السلام / TRT Global
9 أبريل 2025

أردوغان يؤكد مساندته غزة ودعمه سوريا ويقول إنه سيناقش مع زعماء الدول بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع سبل وقف الإبادة الإسرائيلية بغزة.

جولة ثانية من المحادثات الروسية-الأمريكية في إسطنبول غداً بين وفدين من الولايات المتحدة وروسيا، في إطار مساع دبلوماسية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.

قانون يقوض ممتلكات المسلمين.. أعلنت الهند دخول مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين حيز التنفيذ، اعتباراً من الثامن من أبريل/نيسان الجاري، بحسب إعلام محلي.

مصدر:TRT Arabi
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