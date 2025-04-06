سياسة
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دعماً لفلسطين.. عشرات الآلاف يتظاهرون في واشنطن ونيويورك ضد سياسات ترمب وإيلون ماسك
شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في مظاهرات جرت في العديد من المدن الأمريكية أمس السبت، احتجاجاً على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإدارته تحت شعار "ارفعوا أيديكم".
دعماً لفلسطين.. عشرات الآلاف يتظاهرون في واشنطن ونيويورك ضد سياسات ترمب وإيلون ماسك
مظاهرات حاشدة في واشنطن ونيويورك ضد إدارة ترمب / AA
6 أبريل 2025

وشهدت المظاهرات مشاركة واسعة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة واشنطن ونيويورك، حيث تجمع آلاف المواطنين في حديقة النصب التذكاري لواشنطن، حاملين الأعلام الأمريكية واللافتات التي تعبر عن رفضهم سياسات إدارة ترمب.

وردد المتظاهرون شعارات، من بينها "ارفعوا أيديكم عن الديمقراطية"، و"اعزلوا ترمب"، و"إيلون ماسك... أنت خائن"، بالإضافة إلى "رحّلوا الكراهية". وأعرب المشاركون عن استنكارهم لسياسات ترمب وكذلك لإدارة كفاءة الحكومة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك.

وفي واشنطن، تجمع الآلاف أيضاً في ساحة "ناشونال مول" أمام مبنى الكونغرس حاملين الأعلام الفلسطينية احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على غزة. ورفع المتظاهرون شعارات مثل "الحرية لفلسطين"، و"توقفوا عن الإبادة الجماعية"، و"ترمب، لا يمكنك الاختباء إزاء إبادة فلسطين"، معبرين عن احتجاجهم على الدعم المستمر الذي تقدمه إدارة ترمب لإسرائيل.

كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل وطالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك، اللذين اعتُقلا الأسبوع الماضي بسبب دعمهما فلسطين.

وكانت من بين الحشود أيضاً مجموعة من اليهود الأرثوذكس الذين عبروا عن دعمهم فلسطين أمام الكونغرس. وفرضت شرطة واشنطن إجراءات أمنية مشددة وأغلقت بعض الشوارع في ظل المظاهرات.

وفي نيويورك، تجمع آلاف المتظاهرين في عدة مواقع، أبرزها حديقة براينت بارك، رغم الأمطار الغزيرة، احتجاجاً على سياسات إدارة ترمب. وأعرب المتظاهرون عن رفضهم سياسات إيلون ماسك، الذي عينه الرئيس الأمريكي في منصب رئيس إدارة كفاءة الحكومة. وذكرت التقارير الإعلامية أن عدد المشاركين في مظاهرات نيويورك بلغ نحو 10 آلاف شخص.

وقالت وسائل الإعلام الأمريكية إن أكثر من 1200 مظاهرة نظمتها أكثر من 150 مجموعة في مختلف أنحاء البلاد، إذ بلغ عدد طلبات المشاركة نحو 600 ألف، مما يجعلها أكبر المظاهرات خلال ولاية ترمب الثانية التي بدأت في يناير/كانون الثاني 2025.

مصدر:TRT ARABI
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