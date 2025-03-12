واستعانت النيابة العامة في تنفيذ أمر الاعتقال بحق دوديك ومساعديه بوكالة التحقيق والحماية (SIPA).

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم الوكالة ييلينا ميوفتش: "تلقينا طلباً من شرطة المحكمة في البوسنة والهرسك لمساعدتهم".

وأشارت إلى أن القرار جاء بعد أسبوعين من الحُكم على دوديك بالسجن لمدة عام واحد، بتهمة عدم احترام قرارات مكتب الممثل السامي "OHR" في البلاد.

من جهته، ذكر التليفزيون الصربي نقلاً عن الحكومة الإقليمية أن النيابة العامة أمرت أيضاً باعتقال رئيس الوزراء فيشكوفيتش ورئيس البرلمان ستيفانديتش، بسبب تجاهلهما استدعاءات المحكمة.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، أصدرت محكمة في البوسنة والهرسك قراراً بالسجن لمدة عام واحد والحظر السياسي لمدة 6 أعوام بحق دوديك، بتهمة عدم احترام قرارات مكتب الممثل السامي "OHR" في البلاد.