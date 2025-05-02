لبنان
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عون: لن نتهاون مع من يورطون لبنان في حروب ويعرِّضونه للخطر
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه "لن يتهاون" مع من يورطون بلاده في حروب.
عون: لن نتهاون مع من يورطون لبنان في حروب ويعرِّضونه للخطر
اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني، بيروت
2 مايو 2025

جاءت تلك التصريحات على هامش مشاركته، الجمعة، في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وعقد المجلس اجتماعه، اليوم الجمعة، بدعوة من الرئيس اللبناني، بحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزراء المالية، والدفاع الوطني، والاقتصاد والتجارة، والخارجية، والعدل، والداخلية، وعدد من مسؤولي البلديات.

ونقل البيان عن عون قوله إنه "لن يتهاون تجاه تحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، أو مَن يورِّطونه في حروب هو بغنى عنها".

وأضاف أنه "مع الأخذ في الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية، إلا أنه لن يتهاون مع من يعرِّضون لبنان للخطر".

في السياق، حذَّر المجلس الأعلى للدفاع حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ "أي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني"، وفق قوله.

وأفاد بيان الرئاسة اللبنانية بأنه بعد التداول "قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء وهي: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ أي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني".

وأضاف أن المجلس "سيتخذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

مصدر:TRT ARABI
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