الحرب على غزة
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60 شهيداً و162 مصاباً خلال 24 ساعة في قصف مكثف على القطاع وسط تحذير أممي من نفاد الغذاء
كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، قصفه المدفعي والجوي على مناطق قطاع غزة كافة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب نسف مبانٍ سكنية غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.
60 شهيداً و162 مصاباً خلال 24 ساعة في قصف مكثف على القطاع وسط تحذير أممي من نفاد الغذاء
تصاعد الدخان إثر قصف إسرائيلي على غزة / AA
5 أبريل 2025

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول 60 شهيداً و162 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، ما يرفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى "ألف و309 شهداء و3 آلاف و184 إصابة" منذ استئناف إسرائيل الإبادة في 18 مارس/آذار الماضي، و"50 ألفاً و669 شهيداً و115 ألفاً و225 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جانبها، أعلنت مصادر طبية استشهاد 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية متواصلة على القطاع منذ فجر اليوم. وفي أحدث الغارات، أفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف نازحين بشارع المنطار في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما قال مصدر طبي إن فلسطينيين اثنين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين في حي الشجاعية. وأشار شهود عيان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات نسف مبانٍ سكنية غرب المدينة في إطار عمليته العسكرية المتواصلة في حي تل السلطان منذ 23 مارس/آذار الماضي، إذ طوق المنطقة بهدف تعميق سيطرته و"توسيع المنطقة الأمنية العازلة" هناك.

وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أعلنت مصادر محلية استشهاد امرأة فلسطينية في قصف إسرائيلي. وفي جنوب القطاع، تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بكثافة بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوب.

وفجر اليوم السبت، قال مصدر طبي إن 3 فلسطينيين استُشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مقر تكية لتوزيع الطعام في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأضاف المصدر أن فلسطينياً استُشهد وأُصيبت زوجته وطفله جراء قصف شقة سكنية وسط مدينة خان يونس.

وقال شهود عيان، إن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. وفي رفح، قال مصدر طبي إن فلسطينياً استُشهد وأُصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً في منطقة ميراج شمال شرق المدينة.

وأمس الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت المنطقة القريبة من محطة طبريا للمياه في مواصي خان يونس، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخران في استهداف الاحتلال دراجة هوائية في المنطقة ذاتها، وقصفت المدفعية أيضاً المناطق الشرقية والجنوبية من خان يونس.

وفي غزة، استُشهد فلسطينيان، وجُرح آخرون، إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 38 فلسطينياً في قطاع غزة، بينهم 30 جنوب القطاع جراء القصف الإسرائيلي المستمر طوال يوم الجمعة.

نفاد الغذاء

وإلى جانب القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الجمعة، من أن الظروف الصحية في غزة مستمرة في التدهور.

وقال دوجاريك إن ذلك يشكل خطراً على الصحة العامة في القطاع، منبهاً لبدء تفشي الحشرات ومرض "الجرب" الجلدي سريع العدوى. وشدد على وجود حاجة للمواد الكيميائية لمكافحتها.

وذكر المسؤول الأممي أن برنامج الغذاء العالمي أفاد ببدء نفاد مخزونات الغذاء، مشيراً إلى أن برامج المساعدات مثل المخابز أغلقت بسبب نقص الإمدادات.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصاراً مطبقاً عليها، متجاهلة المناشدات الدولية لرفعه.

مصدر:TRT Arabi
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