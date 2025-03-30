سياسة
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"الحوثي" تعلن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جرّاء غارات أمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بغارات أمريكية استهدفت شمالي العاصمة صنعاء.
"الحوثي" تعلن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جرّاء غارات أمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء
آثار دمار في صنعاء جراء غارة أمريكية / AA
30 مارس 2025

جاء ذلك في بيان عن متحدث وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً) أنيس الأصبحي، بعد ساعات من إعلان الجماعة عن غارات أمريكية طالت شمالي صنعاء، فيما لم يصدر على الفور تعليق من واشنطن.

وقال البيان إنّ "شخصاً قُتل وأصيب 5 آخرون جرّاء 4 غارات استهدفت، اليوم الأحد، منطقة جدر بمديرية بني الحارث شمالي العاصمة صنعاء". وأضاف أن "الضحايا جُلّهم من المدنيين في إحصائية غير نهائية".

وأدان البيان "الجرائم والممارسات الوحشية المستمرة التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية باستهدافها للأعيان المدنية ومجازرها بحق المدنيين الأبرياء".

وحتى الأحد، شنت الولايات المتحدة عشرات الغارات على اليمن، أدت إلى مقتل 59 شخصاً وإصابة 136 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين.

وخلال الأيام الماضية، كثفت الولايات المتحدة غاراتها على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بشكل غير مسبوق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ودمار في البنية التحتية بحسب بيانات للجماعة.

وفي 15 مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

وردَّت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة"، فقد استأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الجاري حرب الإبادة على القطاع.

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