جاء ذلك خلال لقاء في قصر كيرينالي التاريخي، على هامش القمة الحكومية التركية-الإيطالية الرابعة التي استضافتها روما.

وذكر بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الجانبين تناولا العلاقات بين تركيا وإيطاليا والقضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس أردوغان خلال اللقاء أن البلدين عازمان على تطوير علاقاتهما ودفع تعاونهما إلى أبعد مدى، ويحققان هدفهما في تبادل تجاري بنحو 40 مليار دولار.

كما أكد أن تركيا تبذل جهودها لإنهاء جميع الصراعات في المنطقة، وخاصة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وهجمات إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

وشدد على مواصلته بذل قصارى جهده لتحقيق وقف إطلاق نار دائم، ثم تحقيق سلام دائم في تلك المناطق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت في روما، القمة الحكومية الرابعة بين تركيا وإيطاليا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.