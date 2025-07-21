جاء ذلك في بيان مشترك، اليوم الاثنين، لوزراء خارجية 25 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، إضافة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب البيان بإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، مشيراً إلى أن معاناة المدنيين في غزة وصلت إلى أبعاد جديدة، وأضاف أن "نموذج تقديم المساعدات الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية خطير، ويؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية".

وتابع البيان: "ندين (سياسة) تقطير المساعدات والقتل غير الإنساني للمدنيين، بمن في ذلك الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء".

ووصف استشهاد أكثر من 800 فلسطيني في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات بـ"المروع"، مؤكداً أنه "من غير المقبول أن تمنع الحكومة الإسرائيلية المدنيين من الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية"، ودعا البيان إسرائيل أن الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

كما دعا البيان للإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين من دون قيد أو شرط، وأكد أن وقف إطلاق النار المتفاوض عليه هو الأمل الأفضل لعودة الأسرى إلى ديارهم وإنهاء معاناة عائلاتهم.

وأضاف: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات على الفور والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالقيام بعملها المنقذ للحياة بأمان وفاعلية"، وطالب جميع الأطراف بحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأعرب البيان عن رفضه لمقترحات نقل السكان الفلسطينيين إلى "مدينة مساعدات إنسانية"، مؤكداً أن النزوح القسري الدائم يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريح للصحفيين، اليوم الاثنين، إن تل أبيب “ترفض البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول، زاعماً أنه "منفصل عن الواقع، ويبعث برسالة خاطئة إلى حماس".

والأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الضحايا من الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول للغذاء بمراكز "المساعدات الأمريكية الإسرائيلية" إلى "995 شهيداً و6 آلاف و11 مصاباً و45 مفقوداً" منذ 27 مايو/أيار الماضي.

كما أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأحد، أن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل قتلت 86 فلسطينياً منهم 76 طفلاً جراء سوء التغذية، بينما حذّر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في اليوم نفسه، من أن القطاع أصبح على أعتاب "الموت الجماعي"، بعد أكثر من 140 يوماً من إغلاق المعابر.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تهربت إسرائيل من الاستمرار في تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ومنذ 18 عاماً تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.